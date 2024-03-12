Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 12 березня 2024 року

Виробництво металу. Фото: Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній є важливим матеріалом, необхідним для функціонування багатьох галузей економіки та промисловості. Завдяки своєму оптимальному поєднанню малої ваги та високої міцності, алюміній знаходить широке застосування в авіа- та автомобілебудуванні, а також будівельної індустрії. Крім того, його активно використовують під час виробництва пакувальних матеріалів, електротехнічного обладнання та виробів медичного призначення. Також алюміній відрізняється простотою вторинного перероблення та утилізації, що допомагає знизити навантаження на навколишнє середовище та заробити додаткові гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у березні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній має чудові відбивні властивості. З усім тим, при тривалому впливі сонячної радіації на поверхню цього металу вона може зноситися. Однак існує спосіб запобігти такій деградації. Анодування алюмінію дозволяє сформувати на його поверхні захисний шар оксиду, який перешкоджає руйнівному впливу сонячних променів.

Зведення Емпайр-Стейт-Білдінг у США у період з 1930 по 1932 рік ознаменувало початок широкомасштабного застосування алюмінію та алюмінієвих сплавів у будівництві висотних будівель. У конструкції цього хмарочоса були використані різні алюмінієві елементи та готові конструкції, включаючи внутрішні перегородки та опорні вузли. Алюміній також знайшов своє застосування при створенні знаменитого шпиля, який став одним із символів Нью-Йорка. Тим самим, Емпайр-Стейт-Білдінг став першим висотним будинком, що продемонстрував величезний потенціал алюмінію як будівельного матеріалу.

У XIX столітті алюміній сприймався як надзвичайно рідкісний та цінний метал. Наполеон III, перший президент Другої Французької республіки, приймаючи почесних гостей, використовував для сервірування столу алюмінієвий посуд та столові прилади. Для інших присутніх призначалися менш дорогі на той час золоті та срібні вироби. Таким чином, алюміній підкреслював винятковий статус найважливіших і шанованих персон, відзначених честю розділити трапезу з головою держави. Дорогоцінність цього металу пояснювалася складністю його виділення з природних сполук доступними в той час методами.

Процес вторинного перероблення алюмінієвих відходів набагато енергоефективніший, ніж виробництво алюмінію з первинної сировини. Утилізація алюмінієвих продуктів після завершення їх життєвого циклу дозволяє суттєво заощадити енергетичні ресурси. Ба більше, перероблення однієї єдиної алюмінієвої банки економить кількість енергії, еквівалентну роботі 100-ватної лампи розжарювання протягом чотирьох годин. Така енергоефективність робить перероблення алюмінію вкрай привабливим як з економічної, так і з екологічної точок зору.

Експерти цілком обґрунтовано називають алюміній "диво-металом". Цей матеріал має справді унікальне поєднання властивостей: мала питома вага, висока стійкість до корозійного впливу, простота з погляду обробки та формування, чудова електро- і теплопровідність, видатні відбивні характеристики, інертність до живих організмів, тривалий експлуатаційний ресурс, а також можливість багаторазового перероблення. Такий різносторонній набір корисних якостей відкриває колосальні можливості для виробників та дизайнерів з різних галузей промисловості у створенні продукції та з цього металу.

Як правильно здавати алюміній у пункти приймання металобрухту

Ціни на алюмінієвий брухт, можуть істотно змінюватись залежно від цілого ряду факторів, серед яких стан брухту і наявність в ньому сторонніх домішок. Найбільш цінними вважаються алюмінієві вироби, що застосовувалися в електротехнічній галузі, такі як дроти, кабелі, розподільні шафи та реле. Високу вартість також мають алюмінієві профілі, тоді як звичайна стружка цього металу та використані банки з-під напоїв зазвичай оцінюються нижче.

Для того, щоб максимізувати прибуток від здачі алюмінієвого брухту, рекомендується слідувати ряду досить простих рекомендацій:

сортувати брухт за видами виробів та їх станом, оскільки різні категорії алюмінію можуть мати різну вартість.

ретельно очистити алюмінієвий брухт від сторонніх включень, таких як пластик або скло, присутність яких може негативно позначитися на оціночній вартості.

видалити ізоляційні матеріали з кабельної продукції, оскільки неметалічна обмотка вносить додаткову вагу, спотворюючи реальну масу металу. Крім того, варто брати до уваги, що окремі пункти приймання вторинної сировини можуть навмисне завищувати вагу ізоляції на алюмінієвих кабелях та проводах при їх оцінці.

по можливості усунути сліди корозії, оскільки забруднення можуть містити небажані домішки.

розглянути варіант оптової здачі брухту, оскільки багато пунктів приймання надають вигідніші умови великим постачальникам.

Ціни на брухт алюмінію в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію станом на 12 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 35 до 65 грн;

Вінницька область — від 25 до 40 грн;

Волинська область — від 35 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 50 грн;

Житомирська область — від 30 до 50 грн;

Закарпатська область — від 30 до 50 грн;

Запорізька область — від 30 до 60 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 50 грн;

Кіровоградська область — від 30 до 50 грн;

Львівська область — від 30 до 55 грн;

Миколаївська область — від 30 до 60 грн;

Одеська область — від 35 до 65 грн;

Полтавська область — від 30 до 50 грн;

Рівненська область — від 30 до 50 грн;

Сумська область — від 25 до 45 грн;

Тернопільська область — від 25 до 45 грн;

Харківська область — від 30 до 55 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 30 до 45 грн;

Чернівецька область — від 30 до 50 грн;

Чернігівська область — від 25 до 50 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на латунь та повідомляли, скільки коштує золото у березні.