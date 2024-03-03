Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 3 марта 2024 года

Обработка латуни. Фото: nativeandco.com

Цены на латунь в Украине отличаются стабильным подъемом, что делает сдачу этого металла на металлолом особенно выгодным. Спрос на латунные изделия в мире растет, что отражается на ценах украинских пунктов приема металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в марте.

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Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди с цинком, часто с добавлением других металлов, таких как олово, алюминий, никель или свинец. Этот сплав имеет очень долгую историю использования и известен своей прочностью, коррозионной стойкостью и привлекательным видом. Латунь нашла свое применение во многих областях жизни, включая изготовление музыкальных инструментов, механических деталей, внутренней отделки зданий и производства монет.

Интересно, что латунь может иметь разный цвет, в зависимости от содержания цинка — от желтого до красновато-коричневого. Также этот металл достаточно хорошо обрабатывается, что делает его популярным материалом для изготовления различных изделий. Этот сплав также известен своим антибактериальным свойством, которое делает его популярным для изготовления контактирующих с пищей и водой предметов.

Какую латунь выгоднее всего сдавать на лом

Латунь, содержащая более 50% меди, считается наиболее ценной среди идущих на переработку металлов. Такой материал обладает высокой стойкостью к коррозии и широкому применению в промышленности. Поэтому сдача чистой латуни на металлолом может быть очень выгодной для предприятий и частных лиц, желающих получить дополнительную прибыль.

Кроме того, в условиях растущих цен на вторичный металл сдача латуни на переработку становится не только экологически выгодным, но и экономически целесообразным решением. После переработки этот металл может использоваться для производства новых изделий, уменьшая тем самым потребность в добыче природных ресурсов и снижая негативное влияние на окружающую среду.

Цены на латунь в Украине

Средние цены на 1 кг латуни в марте по областям Украины, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 140 до 165 грн;

Винницкая область — от 135 до 155 грн;

Волынская область — от 105 до 120 грн;

Днепропетровская область — от 125 до 145 грн;

Житомирская область — от 90 до 115 грн;

Закарпатская область — от 100 до 115 грн;

Запорожская область — от 120 до 140 грн;

Ивано-Франковская область — от 115 до 140 грн;

Кировоградская область — от 90 до 120 грн;

Львовская область — от 105 до 135 грн;

Николаевская область — от 110 до 140 грн;

Одесская область — от 115 до 135 грн;

Полтавская область — от 115 до 135 грн;

Ровенская область — от 105 до 130 грн;

Сумская область — от 95 до 125 грн;

Тернопольская область — от 100 до 125 грн;

Харьковская область — от 115 до 145 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;

Черкасская область — от 105 до 150 грн;

Черновицкая область — от 125 до 150 грн;

Черниговская область — от 115 до 135 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.