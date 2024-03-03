Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в начале марта arrow

Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в начале марта

3 марта 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 3 марта 2024 года
Обработка латуни. Фото: nativeandco.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на латунь в Украине отличаются стабильным подъемом, что делает сдачу этого металла на металлолом особенно выгодным. Спрос на латунные изделия в мире растет, что отражается на ценах украинских пунктов приема металлолома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в марте.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди с цинком, часто с добавлением других металлов, таких как олово, алюминий, никель или свинец. Этот сплав имеет очень долгую историю использования и известен своей прочностью, коррозионной стойкостью и привлекательным видом. Латунь нашла свое применение во многих областях жизни, включая изготовление музыкальных инструментов, механических деталей, внутренней отделки зданий и производства монет.

Интересно, что латунь может иметь разный цвет, в зависимости от содержания цинка — от желтого до красновато-коричневого. Также этот металл достаточно хорошо обрабатывается, что делает его популярным материалом для изготовления различных изделий. Этот сплав также известен своим антибактериальным свойством, которое делает его популярным для изготовления контактирующих с пищей и водой предметов.

Какую латунь выгоднее всего сдавать на лом

Латунь, содержащая более 50% меди, считается наиболее ценной среди идущих на переработку металлов. Такой материал обладает высокой стойкостью к коррозии и широкому применению в промышленности. Поэтому сдача чистой латуни на металлолом может быть очень выгодной для предприятий и частных лиц, желающих получить дополнительную прибыль.

Кроме того, в условиях растущих цен на вторичный металл сдача латуни на переработку становится не только экологически выгодным, но и экономически целесообразным решением. После переработки этот металл может использоваться для производства новых изделий, уменьшая тем самым потребность в добыче природных ресурсов и снижая негативное влияние на окружающую среду.

Цены на латунь в Украине

Средние цены на 1 кг латуни в марте по областям Украины, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 140 до 165 грн;
  • Винницкая область — от 135 до 155 грн;
  • Волынская область — от 105 до 120 грн;
  • Днепропетровская область — от 125 до 145 грн;
  • Житомирская область — от 90 до 115 грн;
  • Закарпатская область — от 100 до 115 грн;
  • Запорожская область — от 120 до 140 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 115 до 140 грн;
  • Кировоградская область — от 90 до 120 грн;
  • Львовская область — от 105 до 135 грн;
  • Николаевская область — от 110 до 140 грн;
  • Одесская область — от 115 до 135 грн;
  • Полтавская область — от 115 до 135 грн;
  • Ровенская область — от 105 до 130 грн;
  • Сумская область — от 95 до 125 грн;
  • Тернопольская область — от 100 до 125 грн;
  • Харьковская область — от 115 до 145 грн;
  • Хмельницкая область — от 120 до 150 грн;
  • Черкасская область — от 105 до 150 грн;
  • Черновицкая область — от 125 до 150 грн;
  • Черниговская область — от 115 до 135 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом чермета и меди в Украине в феврале. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и алюминия в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото в Украине.

деньги
цены в Украине
цены
металлолом
вторичная переработка
вторсырье
латунь
металл

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

28 февраля 2024

07:46 Лунин уйдет из Реала — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба