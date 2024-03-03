Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні на початку березня arrow

Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг латуні на початку березня

3 березня 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 3 березня 2024 року
Обробка латуні. Фото: nativeandco.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на латунь в Україні відзначаються стабільним підйомом, що робить здавання цього металу на брухт особливо вигідним. Попит на латунні вироби у світі зростає, що відбивається на цінах українських пунктів приймання брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у березні.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді з цинком, часто з додаванням інших металів, таких як олово, алюміній, нікель чи свинець. Цей сплав має дуже довгу історію використання і відомий своєю міцністю, стійкістю до корозії та привабливим виглядом. Латунь знайшла своє застосування в багатьох сферах життя, включаючи виготовлення музичних інструментів, механічних деталей, внутрішньої обробки будівель та виробництва монет.

Цікаво, що латунь може мати різний колір, залежно від вмісту цинку — від жовтого до червонувато-коричневого. Також цей метал досить добре обробляється, що робить його популярним матеріалом для виготовлення різноманітних виробів. Цей сплав відомий своєю антибактеріальною властивістю, яка робить його популярним для виготовлення предметів, що контактують з їжею та водою.

Яку латунь найвигідніше здавати на брухт

Латунь, яка містить понад 50% міді, вважається найбільш цінною серед металів, що йдуть на перероблення. Такий матеріал має високу стійкість до корозії та широке застосування в промисловості. Тому здавання чистої латуні на брухт може бути дуже вигідним для підприємств і приватних осіб, які бажають отримати додатковий прибуток.

Крім того, в умовах цін на вторинний метал, що зростають, здавання латуні на перероблення стає не лише екологічно вигідним, але й економічно доцільним рішенням. Після перероблювання цей метал може використовуватись для виробництва нових виробів, зменшуючи тим самим потребу в видобутку природних ресурсів і знижуючи негативний вплив на довкілля.

Ціни на латунь в Україні 

Середні ціни на 1 кг латуні у березні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 140 до 165 грн;
  • Вінницька область — від 135 до 155 грн;
  • Волинська область — від 105 до 120 грн;
  • Дніпропетровська область — від 125 до 145 грн;
  • Житомирська область — від 90 до 115 грн;
  • Закарпатська область — від 100 до 115 грн;
  • Запорізька область — від 120 до 140 грн;
  • Івано-Франківська область — від 115 до 140 грн;
  • Кіровоградська область — від 90 до 120 грн;
  • Львівська область — від 105 до 135 грн;
  • Миколаївська область — від 110 до 140 грн;
  • Одеська область — від 115 до 135 грн;
  • Полтавська область — від 115 до 135 грн;
  • Рівненська область — від 105 до 130 грн;
  • Сумська область — від 95 до 125 грн;
  • Тернопільська область — від 100 до 125 грн;
  • Харківська область — від 115 до 145 грн;
  • Хмельницька область — від 120 до 150 грн;
  • Черкаська область — від 105 до 150 грн;
  • Чернівецька область — від 125 до 150 грн;
  • Чернігівська область — від 115 до 135 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та міді в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та алюмінію в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото в Україні.

гроші
ціни в Україні
ціни
металолом
вторинна переробка
вторсировина
латунь
метал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу