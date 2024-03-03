Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 3 березня 2024 року

Обробка латуні. Фото: nativeandco.com

Ціни на латунь в Україні відзначаються стабільним підйомом, що робить здавання цього металу на брухт особливо вигідним. Попит на латунні вироби у світі зростає, що відбивається на цінах українських пунктів приймання брухту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у березні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді з цинком, часто з додаванням інших металів, таких як олово, алюміній, нікель чи свинець. Цей сплав має дуже довгу історію використання і відомий своєю міцністю, стійкістю до корозії та привабливим виглядом. Латунь знайшла своє застосування в багатьох сферах життя, включаючи виготовлення музичних інструментів, механічних деталей, внутрішньої обробки будівель та виробництва монет.

Цікаво, що латунь може мати різний колір, залежно від вмісту цинку — від жовтого до червонувато-коричневого. Також цей метал досить добре обробляється, що робить його популярним матеріалом для виготовлення різноманітних виробів. Цей сплав відомий своєю антибактеріальною властивістю, яка робить його популярним для виготовлення предметів, що контактують з їжею та водою.

Яку латунь найвигідніше здавати на брухт

Латунь, яка містить понад 50% міді, вважається найбільш цінною серед металів, що йдуть на перероблення. Такий матеріал має високу стійкість до корозії та широке застосування в промисловості. Тому здавання чистої латуні на брухт може бути дуже вигідним для підприємств і приватних осіб, які бажають отримати додатковий прибуток.

Крім того, в умовах цін на вторинний метал, що зростають, здавання латуні на перероблення стає не лише екологічно вигідним, але й економічно доцільним рішенням. Після перероблювання цей метал може використовуватись для виробництва нових виробів, зменшуючи тим самим потребу в видобутку природних ресурсів і знижуючи негативний вплив на довкілля.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні у березні по областях України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 140 до 165 грн;

Вінницька область — від 135 до 155 грн;

Волинська область — від 105 до 120 грн;

Дніпропетровська область — від 125 до 145 грн;

Житомирська область — від 90 до 115 грн;

Закарпатська область — від 100 до 115 грн;

Запорізька область — від 120 до 140 грн;

Івано-Франківська область — від 115 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 90 до 120 грн;

Львівська область — від 105 до 135 грн;

Миколаївська область — від 110 до 140 грн;

Одеська область — від 115 до 135 грн;

Полтавська область — від 115 до 135 грн;

Рівненська область — від 105 до 130 грн;

Сумська область — від 95 до 125 грн;

Тернопільська область — від 100 до 125 грн;

Харківська область — від 115 до 145 грн;

Хмельницька область — від 120 до 150 грн;

Черкаська область — від 105 до 150 грн;

Чернівецька область — від 125 до 150 грн;

Чернігівська область — від 115 до 135 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт чормету та міді в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.