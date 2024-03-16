Цены на зерновые в Украине на 16 марта 2024 года

Сбор урожая. Фото: Reuters

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти, что вызывает повышенный интерес к этому сельскохозяйственному продукту. Увеличение цен может повлиять на стоимость кормов и продукцию питания.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 16 марта 2024 года.

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По состоянию на 16 марта средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 104 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 16 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние дни цена на кукурузу немного выросла. В пятницу, 8 марта, и в субботу, 9 марта, тонна кукурузы стоила 5 116 гривен, но в воскресенье, 10 марта, и в понедельник, 11 марта, цена немного снизилась — до 5 090 грн за тонну. Со вторника, 12 марта, к среде, 13 марта стоимость тонны кукурузы составляла 5 086 грн, а в четверг, 14 марта, — 5 116 гривен. В пятницу, 15 марта, тонна кукурузы составляла уже 5 104 гривны за тонну. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу зависят от многих факторов, включающих урожайность, погодные условия, спрос на зерно и глобальные тенденции в сельском хозяйстве. К примеру, неблагоприятная погода, такая как сухая или дождливая погода во время вегетационного периода, может снизить урожайность кукурузы и привести к повышению цен. С другой стороны, увеличенный спрос на кукурузу для использования в кормящих смесях или биотопливе также может привести к повышению цен.

Также важным фактором, влияющим на цены на кукурузу в Украине, является блокада польских границ, усложняющая экспорт зерна в Европейский Союз. Это может привести к накоплению запасов кукурузы на внутреннем рынке и увеличению конкуренции среди производителей.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и ячмень. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои.