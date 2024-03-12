Ціни на зернові в Україні станом на 12 березня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: CJ/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт українського ячменю наразі зіштовхується із серйозними труднощами через війну з Росією та протестні дії європейських фермерів. До російського вторгнення Україна була одним зі світових лідерів із постачання зернових культур. Проте вторгнення Росії та регулярні обстріли українських портів на Чорному морі завдали істотних збитків експортерам українського зерна. Паралельно українські перевізники зерна стикаються із блокуванням наземних маршрутів на західних кордонах України європейськими фермерами, які бояться конкуренції з боку української сільськогосподарської продукції. Поєднання цих факторів створило серйозні перешкоди безперебійному експорту ячменю та іншого зерна з України. З початку поточного 2023/24 маркетингового року країна експортувала 30,9 мільйона тонн зернових та бобових культур. Цифри цього сезону демонструють зниження порівняно з показниками минулого року — на аналогічну дату минулого року сукупний обсяг експорту зернових та зернобобових з України становив 33,4 мільйона тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 12 березня 2024 року.

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Станом 12 березня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 623 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 12 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів впала на 2,3%. Так, у понеділок, 4 березня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 4 734 грн. У п'ятницю, 8 березня, ціна на цю зернову культуру зросла до свого тижневого максимуму — до 4 790 грн. Вартість ячменю залишалась на цьому рівні до неділі, 10 березня. В цей день його вартість істотно впала — до 4682 грн. Наступного дня ціна однієї тони ячменю опустилась до свого тижневого мінімуму у 4 623 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь схильні до впливу безлічі факторів, серед яких — загальна світова пропозиція даної культури, сезонні коливання врожайності, особливості логістики та транспортування в різні регіони, а також попит на ячмінь. Крім того, встановлені критерії якості, стандартизація, митне регулювання та процедури сертифікації продукції також істотно впливають на попит та ціноутворення на ринку ячменю.

Проблеми з постачанням ячменю можуть виникати через неузгодженість у транспортних процесах, що веде до затримок в експорті зернових вантажів та зростання цін. Російське вторгнення в Україну стало серйозним фактором, який вплинув на ціноутворення на зерновому ринку. Попри військову агресію Росії, Україна зберігає статус одного із провідних світових виробників та експортерів зернових культур, включаючи ячмінь.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурудза та ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

Крім того, ми писали, що робота портів Великої Одеси не припиняється, попри ворожі удари. Наразі на завантаженні перебувають десятки суден, забезпечуючи експорт агропродукції та металургії до багатьох країн світу.