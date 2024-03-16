Ціни на зернові в Україні станом на 16 березня 2024 року

Збір врожаю. Фото: Reuters

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати, що викликає підвищений інтерес до цього сільськогосподарського продукту. Підвищення цін може вплинути на вартість кормів та продукцію харчування.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 16 березня 2024 року.

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Станом на 16 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 104 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 16 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціна на кукурудзу трохи зросла. У п'ятницю, 8 березня, та у суботу, 9 березня, тонна кукурудзи коштувала 5 116 гривень, але у неділю, 10 березня, та у понеділок, 11 березня, ціна трохи знизилась — до 5 090 грн за тонну. З вівторка, 12 березня, до середи, 13 березня, вартість тонни кукурудзи становила 5 086 грн, а у четвер, 14 березня, — 5 116 гривень. У п'ятницю, 15 березня, тонна кукурудзи становила вже 5 104 гривні за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу залежать від багатьох факторів, які включають урожайність, погодні умови, попит на зерно та глобальні тенденції у сільському господарстві. Наприклад, несприятлива погода, така як суха або дощова погода під час вегетаційного періоду, може знизити урожайність кукурудзи і призвести до підвищення цін. З іншого боку, збільшений попит на кукурудзу для використання у кормівних сумішах або біопаливі також може призвести до підвищення цін.

Також важливим фактором, що впливає на ціни на кукурудзу в Україні, є блокада польських кордонів, яка ускладнює експорт зерна до Європейського Союзу. Це може призвести до накопичення запасів кукурудзи на внутрішньому ринку та збільшення конкуренції серед виробників.

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