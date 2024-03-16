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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у березні

16 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 16 березня 2024 року
Збір врожаю. Фото: Reuters
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати, що викликає підвищений інтерес до цього сільськогосподарського продукту. Підвищення цін може вплинути на вартість кормів та продукцію харчування.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 16 березня 2024 року.

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Станом на 16 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 104 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 16 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх днів ціна на кукурудзу трохи зросла. У п'ятницю, 8 березня, та у суботу, 9 березня, тонна кукурудзи коштувала 5 116 гривень, але у неділю, 10 березня, та у понеділок, 11 березня, ціна трохи знизилась — до 5 090 грн за тонну. З вівторка, 12 березня, до середи, 13 березня, вартість тонни кукурудзи становила 5 086 грн, а у четвер, 14 березня, — 5 116 гривень. У п'ятницю, 15 березня, тонна кукурудзи становила вже 5 104 гривні за тонну. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу залежать від багатьох факторів, які включають урожайність, погодні умови, попит на зерно та глобальні тенденції у сільському господарстві. Наприклад, несприятлива погода, така як суха або дощова погода під час вегетаційного періоду, може знизити урожайність кукурудзи і призвести до підвищення цін. З іншого боку, збільшений попит на кукурудзу для використання у кормівних сумішах або біопаливі також може призвести до підвищення цін.

Також важливим фактором, що впливає на ціни на кукурудзу в Україні, є блокада польських кордонів, яка ускладнює експорт зерна до Європейського Союзу. Це може призвести до накопичення запасів кукурудзи на внутрішньому ринку та збільшення конкуренції серед виробників.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та ячмінь. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої.

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