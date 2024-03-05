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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в марте

5 марта 2024 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 5 марта 2024 года
Трактор обрабатывает поле. Фото: wirestock
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина играет важную роль на мировом рынке зерна. Однако вторжение России привело к значительному сокращению объемов экспорта зерновых продуктов. Основной причиной этого стало блокирование черноморских портов, через которые проходила львиная доля украинского экспорта. Кроме того, украинские экспортеры жалуются на блокаду пунктов пропуска на западных границах. С начала 2024 года транзит украинского зерна через польскую границу сократился вдвое. Если в январе 2023 года ежемесячно через него проходило более 0,5 миллионов тонн зерновых и масличных культур, то в 2024 году этот показатель снизился до 240 тысяч тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 5 марта 2024 года.

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По состоянию на 5 марта средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 344 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 5 марта 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 5 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 0,2%. Так, в понедельник, 26 февраля, цена подсолнечника составила 13 317 грн за тонну. Уже в четверг, 29 февраля, она упала до своего недельного минимума в 13 294 грн за тонну. Впрочем, уже на следующий день после столь существенного падения цена подсолнечника поднялась до 13 344 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

Цены на зерновые в Украине на 5 марта 2024 года
Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Есть несколько факторов, влияющих на цены на подсолнечник в Украине и мире. Они включают в себя глобальное экономическое положение, баланс спроса и предложения, а также колебания валютных курсов. Эти аспекты тесно связаны с мировой торговлей, учитывая значительный объем экспорта подсолнечника из Украины. Кроме того, на стоимость подсолнечника влияет мировая экономическая конъюнктура. Изменения в ценах на растительное масло на мировом рынке отражаются на ценах на семена подсолнечника в Украине.

Следует отметить, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией, что оказывает значительное влияние на формирование цен на зерновые культуры в стране. Разрушение портов на Черном море, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что сказалось на глобальных ценах.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и соя. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы.

Мы также писали о том, что фермерские хозяйства в Одесской области имеют возможность получить безвозмездные семена яровой пшеницы. Помощь могут получить предприятия, земельные угодья которых составляют от 10 до 500 гектаров.

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