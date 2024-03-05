Ціни на зернові в Україні станом на 5 березня 2024 року

Трактор обробляє поле. Фото: wirestock

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відіграє важливу роль на світовому ринку зерна. Однак вторгнення Росії призвело до значного скорочення обсягів експорту зернових продуктів. Основною причиною цього стало блокування чорноморських портів, через які проходила левова частка українського експорту. Крім того, українські експортери жаліються на блокаду пунктів пропуску на західних кордонах. З початку 2024 року транзит українського зерна через польський кордон скоротився вдвічі. Якщо у січні 2023 року щомісяця через нього проходило понад 0,5 мільйона тонн зернових та олійних культур, то 2024 року цей показник знизився до 240 тисяч тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 5 березня 2024 року.

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Станом на 5 березня середня ціна соняшнику в Україні становить 13 344 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 5 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 0,2%. Так, у понеділок, 26 лютого, ціна соняшнику становила 13 317 грн за тонну. Вже у четвер, 29 лютого, вона впала до свого тижневого мінімуму у 13 294 грн за тонну. Втім, вже на наступний день після такого суттєвого падіння ціна соняшнику піднялася до 13 344 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Існує кілька факторів, що впливають на ціни на соняшник в Україні та світі. Вони включають глобальне економічне становище, баланс попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів. Ці аспекти тісно пов'язані зі світовою торгівлею з огляду на значний обсяг експорту соняшнику з України. Крім того, на вартість соняшнику впливає світова економічна кон'юнктура. Зміни у цінах на олію на світовому ринку відбиваються на цінах на насіння соняшнику в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією, що значно впливає на формування цін на зернові культури в країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, що позначилося на глобальних цінах.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь і соя. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці.

Ми також писали про те, що фермерські господарства на Одещині мають можливість отримати безоплатне насіння ярої пшениці. Допомогу можуть отримати підприємства, земельні угіддя яких становлять від 10 до 500 гектарів.