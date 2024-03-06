Потребление газа в ЕС в январе достигло наивысшего уровня за два года

Газотранспортная система ЕС. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

По предварительным оценкам Евростата объем потребления газа в странах Европейского союза в январе увеличился примерно на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, потребление голубого топлива в странах ЕС в январе 2024 года достигло своего максимального значения с января 2022 года.

Данные статистики потребления газа в ЕС обнародовало Argus Media.

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В 27 странах-членах Европейского союза потребление газа увеличилось на 8,8% по сравнению с январем предыдущего года. При этом спрос вырос во всех странах, кроме двух. Среди пяти крупнейших потребителей — Германии, Нидерландов, Испании, Италии и Франции — рост потребления был зафиксирован в четырех, особенно значительный рост был отмечен в Нидерландах, где объем потребления увеличился почти на 22%.

Исключением стала Германия — крупнейший потребитель в Европейском Союзе. По информации Евростата, объем потребления в этой стране сократился на чуть более 2% в год. В то же время, производство газовой электроэнергии в Германии значительно возросло — до 6,5 ТВтч по сравнению с 5 ТВтч в январе 2023 года. Промышленный спрос на газ в Германии возрос примерно на 5%.

Среди других стран Европейского союза наибольший пропорциональный рост отмечен в странах Балтии и Финляндии, где в январе потребление резко возросло из-за резкого похолодания, что повлекло за собой увеличение спроса на газ для отопления.

Потребление в январе также превысило уровень предыдущего месяца во всех странах и в целом было самым высоким с января 2022 года. Отмечается, что спрос в Европейском союзе начал расти с августа и ежемесячно он увеличивался.

Напомним, недавно Гендиректор газотранспортной системы Украины назвал страны ЕС, потребляющие больше всего газа РФ . В частности, крупнейшими потребителями газа Российской Федерации Словакия и Австрия.

Кроме того, мы писали, что Европейская Комиссия не планирует участвовать в каких-либо переговорах с Россией по продлению транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему. В то же время она предпримет все необходимые меры для полного отказа от использования российского газа в будущем.