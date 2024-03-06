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У ЄС рекордно зросло споживання газу — які країни у лідерах

6 березня 2024 11:36
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Споживання газу в ЄС у січні досягло найвищого рівня за два роки
Газотранспортна система ЄС. Фото: nypost.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За попередніми оцінками Євростату, обсяг споживання газу в країнах Європейського союзу в січні збільшився приблизно на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ба більше, споживання блакитного палива в країнах ЄС у січні 2024 року сягнуло свого максимального значення з січня 2022 року.

Дані статистики споживання газу в ЄС оприлюднило Argus Media.

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У 27 країнах-членах Європейського союзу споживання газу збільшилося на 8,8% порівняно з січнем попереднього року. При цьому попит зріс у всіх країнах, крім двох. Серед п'яти найбільших споживачів — Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та Франції — зростання споживання було зафіксовано в чотирьох, особливо значне зростання було відзначено в Нідерландах, де обсяг споживання збільшився майже на 22%.

Винятком стала Німеччина — найбільший споживач у Європейському Союзі. За інформацією Євростату, обсяг споживання в цій країні скоротився на трохи більш ніж 2% за рік. Водночас виробництво газової електроенергії в Німеччині значно зросло — до 6,5 ТВтч порівняно з 5 ТВтч у січні 2023 року. Промисловий попит на газ у Німеччині збільшився приблизно на 5%.

Серед інших країн Європейського союзу найбільше пропорційне зростання відмічено у країнах Балтії та Фінляндії, де в січні споживання різко зросло внаслідок різкого похолодання, що спричинило збільшення попиту на газ для опалення.

Споживання у січні також перевищило рівень попереднього місяця у всіх країнах і загалом було найвищим із січня 2022 року. Зазначаэться, що попит у Європейському союзі почав зростати із серпня, і щомісяця він збільшувався.

Нагадаємо, нещодавно Гендиректор газотранспортної системи України назвав країни ЄС, які споживають найбільше газу РФ.  Зокрема, найбільшими споживачами газу Російської Федерації є Словаччина та Австрія.

Крім того, ми писали, що Європейська Комісія не планує брати участь у будь-яких переговорах із Росією щодо продовження транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Натомість вона вживе всіх необхідних заходів для повної відмови від використання російського газу у майбутньому.

Європейський союз
промисловість
рекорд
Європа
газ

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