Споживання газу в ЄС у січні досягло найвищого рівня за два роки

Газотранспортна система ЄС. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За попередніми оцінками Євростату, обсяг споживання газу в країнах Європейського союзу в січні збільшився приблизно на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ба більше, споживання блакитного палива в країнах ЄС у січні 2024 року сягнуло свого максимального значення з січня 2022 року.

Дані статистики споживання газу в ЄС оприлюднило Argus Media.

Читайте також:

Які країни ЄС споживають найбільше газу

У 27 країнах-членах Європейського союзу споживання газу збільшилося на 8,8% порівняно з січнем попереднього року. При цьому попит зріс у всіх країнах, крім двох. Серед п'яти найбільших споживачів — Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Італії та Франції — зростання споживання було зафіксовано в чотирьох, особливо значне зростання було відзначено в Нідерландах, де обсяг споживання збільшився майже на 22%.

Винятком стала Німеччина — найбільший споживач у Європейському Союзі. За інформацією Євростату, обсяг споживання в цій країні скоротився на трохи більш ніж 2% за рік. Водночас виробництво газової електроенергії в Німеччині значно зросло — до 6,5 ТВтч порівняно з 5 ТВтч у січні 2023 року. Промисловий попит на газ у Німеччині збільшився приблизно на 5%.

Серед інших країн Європейського союзу найбільше пропорційне зростання відмічено у країнах Балтії та Фінляндії, де в січні споживання різко зросло внаслідок різкого похолодання, що спричинило збільшення попиту на газ для опалення.

Споживання у січні також перевищило рівень попереднього місяця у всіх країнах і загалом було найвищим із січня 2022 року. Зазначаэться, що попит у Європейському союзі почав зростати із серпня, і щомісяця він збільшувався.

Нагадаємо, нещодавно Гендиректор газотранспортної системи України назвав країни ЄС, які споживають найбільше газу РФ. Зокрема, найбільшими споживачами газу Російської Федерації є Словаччина та Австрія.

Крім того, ми писали, що Європейська Комісія не планує брати участь у будь-яких переговорах із Росією щодо продовження транзиту російського газу до країн ЄС через українську газотранспортну систему. Натомість вона вживе всіх необхідних заходів для повної відмови від використання російського газу у майбутньому.