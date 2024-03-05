Премьер-министр Ли Цян назвал главные риски для экономики Китая

Глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Цян на Всекитайском собрании народных представителей. Фото: err.ee

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Премьер-министр Ли Цян назвал главные опасности для экономики Китая. Среди них оказался недостаточный внутренний спрос на китайскую продукцию и переизбыток производственных мощностей в ряде отраслей национальной экономики.

Слова Ли Цяна приводит Financial Times .

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Премьер-министр Китая также выразил обеспокоенность по поводу "многочисленных рисков" для экономики КНР. Он подчеркнул, что основа для "непрерывного восстановления и улучшения китайской экономики" после кризиса все еще не достаточно устойчива.

При этом Ли Цян отметил, что целью китайской экономики в 2024 году является удержание темпов роста на уровне около 5%. В середине января Цян объявил, что китайская экономика выросла на 5,2 процента к концу 2023 года.

Таким образом, цель, поставленная властями КНР на 2024 год, оказалась практически идентично прошлогоднему темпу роста ВВП. Следует отметить, что эксперты охарактеризовали объявленную цель по темпам экономического роста в 2024 году как "амбициозную".

Напомним, мы рассказывали, что в Европе замедлилась инфляция . В феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%.

Также мы писали, что Илон Маск потерял статус самого богатого бизнесмена . Его место занял основатель и бывший CEO американского интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос.