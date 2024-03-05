Голова КНР Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Лі Цян на Всекитайських зборах народних представників. Фото: err.ee

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Прем'єр-міністр Лі Цян назвав головні ризики для економіки Китаю. Серед них опинились недостатній внутрішній попит на китайську продукцію та надлишок виробничих потужностей у низці галузей національної економіки.

Слова Лі Цяна наводить Financial Times.

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Прем'єр-міністр Китаю також висловив занепокоєння з приводу "численних ризиків" для економіки КНР. Він підкреслив, що основа для "безперервного відновлення та покращення китайської економіки" після кризи все ще не є достатньо стійкою.

При цьому Лі Цян зазначив, що ціллю китайської економіки у 2024 році є утримання темпів зростання на рівні близько 5 відсотків. У середині січня Цян оголосив, що китайська економіка зросла на 5,2 відсотка до кінця 2023 року.

Таким чином, мета, поставлена владою КНР на 2024 рік, виявилася практично ідентичною торішньому темпу зростання ВВП. Слід зазначити, що експерти охарактеризували оголошену ціль за темпами економічного зростання у 2024 році як "амбітну".

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