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У Китаї бояться уповільнення своєї економіки — названо ризики

5 березня 2024 13:51
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Прем'єр-міністр Лі Цян назвав головні ризики для економіки Китаю
Голова КНР Сі Цзіньпін та прем'єр-міністр Лі Цян на Всекитайських зборах народних представників. Фото: err.ee
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Прем'єр-міністр Лі Цян назвав головні ризики для економіки Китаю. Серед них опинились недостатній внутрішній попит на китайську продукцію та надлишок виробничих потужностей у низці галузей національної економіки.

Слова Лі Цяна наводить Financial Times.

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Прем'єр-міністр Китаю також висловив занепокоєння з приводу "численних ризиків" для економіки КНР. Він підкреслив, що основа для "безперервного відновлення та покращення китайської економіки" після кризи все ще не є достатньо стійкою.

При цьому Лі Цян зазначив, що ціллю китайської економіки у 2024 році є утримання темпів зростання на рівні близько 5 відсотків. У середині січня Цян оголосив, що китайська економіка зросла на 5,2 відсотка до кінця 2023 року.

Таким чином, мета, поставлена владою КНР на 2024 рік, виявилася практично ідентичною торішньому темпу зростання ВВП. Слід зазначити, що експерти охарактеризували оголошену ціль за темпами економічного зростання у 2024 році як "амбітну".

Нагадаємо, ми розповідали що у Європі сповільнилася інфляція. У лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%.

Також ми писали, що Ілон Маск втратив статус найбагатшого бізнесмена. Його місце зайняв засновник і колишній CEO американського інтернет-рітейлера Amazon Джефф Безос.

Китай
економіка
бюджет
криза

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