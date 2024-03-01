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В Минэнерго ответили, действительно ли в Украине повысят тариф на электроэнергию

1 марта 2024 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минэнерго ответили, действительно ли в Украине повысят тариф на электроэнергию
Женщина с коммунальными платежами. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Минэнерго отреагировали на слова главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко по поводу повышения тарифов. Там опровергли эту информацию.

Об этом пресс-служба Минэнерго сообщила в Telegram в пятницу, 1 марта.

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В министерстве заявили, что некоторыми информационными ресурсами в очередной раз была распространена информация о якобы подготовке Минэнерго повысить тариф на электроэнергию.

"Официально сообщаем: пока никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ. Все заявления по этому поводу являются фейком, направленным на дестабилизацию настроений общества", — говорится в сообщении.

Там заявили, что усилия всех энергетиков Украины, деятельность которых координируется Минэнерго, направлены на то, чтобы успешно завершить отопительный сезон и начать не менее тщательную подготовку к следующему.

"Отметим, что, несмотря на все попытки врага и заявления псевдоэкспертов, эту зиму украинцы прошли без масштабных отключений, со светом и теплом. Негативные сценарии, распространяемые различными источниками, не оправдались. О чем неоднократно официально отмечали и в Министерстве энергетики Украины", — говорится в сообщении.

Минэнерго призвало доверять исключительно официальным источникам информации.

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в украинском правительстве готовятся к повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги в стране. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.

Также Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность за оплату коммунальных услуг.

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коммунальные услуги
украинцы
Минэнерго
электроэнергия
Украина
сфера энергетики
электроснабжение

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