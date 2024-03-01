У Міненерго відповіли, чи справді в Україні підвищать тариф на електроенергію
У Міненерго відреагували на слова голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка щодо підвищення тарифів. Там спростували цю інформацію.
Про це пресслужба Міненерго повідомила у Telegram у п'ятницю, 1 березня.
Підвищення тарифів в Україні
У міністерстві заявили, що низкою інформаційних ресурсів вчергове було поширено інформацію про нібито підготовку Міненерго підвищити тариф на електроенергію.
"Офіційно повідомляємо: наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства", — йдеться у повідомленні.
Там заявили, що наразі зусилля всіх енергетиків України, діяльність яких координується Міненерго, спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного.
"Відзначимо, що, не зважаючи на всі намагання ворога та заяви псевдоекспертів, цю зиму українці пройшли без масштабних відключень, зі світлом і теплом. Негативні сценарії, розповсюджувані різними джерелами, не справдилися. Про що неодноразово офіційно наголошували і в Міністерстві енергетики України", — йдеться у повідомленні.
Міненерго закликало довіряти виключно офіційним джерелам інформації.
Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в українському уряді готуються до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в країні. Очікується, що ціни на деякі послуги зміняться у кілька етапів.
Також Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.
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