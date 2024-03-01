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У Міненерго відповіли, чи справді в Україні підвищать тариф на електроенергію

1 березня 2024 16:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міненерго відповіли, чи справді в Україні підвищать тариф на електроенергію
Жінка з комунальними платіжками. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міненерго відреагували на слова голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка щодо підвищення тарифів. Там спростували цю інформацію.

Про це пресслужба Міненерго повідомила у Telegram у п'ятницю, 1 березня.

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У міністерстві заявили, що низкою інформаційних ресурсів вчергове було поширено інформацію про нібито підготовку Міненерго підвищити тариф на електроенергію.

"Офіційно повідомляємо: наразі жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ. Усі заяви з цього приводу є фейком, спрямованим на дестабілізацію настроїв суспільства", — йдеться у повідомленні.

Там заявили, що наразі зусилля всіх енергетиків України, діяльність яких координується Міненерго, спрямовані на те, аби успішно завершити опалювальний сезон і почати не менш ретельну підготовку до наступного. 

"Відзначимо, що, не зважаючи на всі намагання ворога та заяви псевдоекспертів, цю зиму українці пройшли без масштабних відключень, зі світлом і теплом. Негативні сценарії, розповсюджувані різними джерелами, не справдилися. Про що неодноразово офіційно наголошували і в Міністерстві енергетики України", — йдеться у повідомленні.

Міненерго закликало довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

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Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в українському уряді готуються до підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в країні. Очікується, що ціни на деякі послуги зміняться у кілька етапів.

Також Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

тарифи
комунальні послуги
українці
Міненерго
електроенергія
Україна
сфера енергетики
електропостачання

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