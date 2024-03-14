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В Минфине рассказали, сколько средств направили на соцвыплаты с начала года

14 марта 2024 10:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Соцвыплаты 2024 — сколько средств направили с начала года
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Министерстве финансов Украины рассказали, сколько средств было направлено из государственного бюджета страны на социальные выплаты в январе-феврале 2024 года. Известно, что все социальные нужды людей правительство обеспечило своевременно и в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Минфине сообщили, что в январе-феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале — 38,2 млрд гривен.

Средства распределили следующим образом:

  • 42,5 млрд грн, из них в феврале 21,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
  • 17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
  • 2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей;
  • 9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
  • 3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
  • 0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
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Источник: Минфин

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в этом году социальные расходы являются вторыми по величине расходами после безопасности и обороны. Так, увеличена программа поддержки малообеспеченных семей, почти вдвое увеличены выплаты на соцзащиту лиц с инвалидностью, продолжаем помогать внутриперемещенным лицам.

"В первые месяцы 2024 года Министерство финансов продолжило сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства. Вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные потребности, продолжим эту тенденцию и дальше", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11072 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера пособия при рождении ребенка. За ним предлагается увеличить ее по меньшей мере в 10 раз от прожиточного минимума — до 380 тыс. грн.

Мы также сообщали, что в украинском правительстве намерены продлить срок приема заявлений на выплаты проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующий вопрос обсудили на заседании Координационного штаба по ВПО.

госбюджет
субсидии
Минфин
выплаты
пенсии
деньги
льготы
соцвыплаты

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