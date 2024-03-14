Соцвыплаты 2024 — сколько средств направили с начала года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Министерстве финансов Украины рассказали, сколько средств было направлено из государственного бюджета страны на социальные выплаты в январе-феврале 2024 года. Известно, что все социальные нужды людей правительство обеспечило своевременно и в полном объеме.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В Минфине сообщили, что в январе-феврале 2024 года из госбюджета на соцвыплаты было направлено 75,3 млрд грн, в том числе в феврале — 38,2 млрд гривен.

Средства распределили следующим образом:

42,5 млрд грн, из них в феврале 21,5 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

17,09 млрд грн, из них в феврале 8,6 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

2,2 млрд грн, из них в феврале 1,2 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей;

9,4 млрд грн, из них в феврале 4,8 млрд грн — предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

3,8 млрд грн, из них в феврале 1,9 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;

0,3 млрд грн, из них в феврале 0,25 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.

Источник: Минфин

По словам заместителя министра финансов Романа Ермоличева, в этом году социальные расходы являются вторыми по величине расходами после безопасности и обороны. Так, увеличена программа поддержки малообеспеченных семей, почти вдвое увеличены выплаты на соцзащиту лиц с инвалидностью, продолжаем помогать внутриперемещенным лицам.

"В первые месяцы 2024 года Министерство финансов продолжило сохранять экономическую устойчивость и выполнять социальные обязательства. Вовремя и в полном объеме обеспечены все социальные потребности, продолжим эту тенденцию и дальше", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11072 о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера пособия при рождении ребенка. За ним предлагается увеличить ее по меньшей мере в 10 раз от прожиточного минимума — до 380 тыс. грн.

Мы также сообщали, что в украинском правительстве намерены продлить срок приема заявлений на выплаты проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Соответствующий вопрос обсудили на заседании Координационного штаба по ВПО.