Соцвиплати 2024 — скільки коштів спрямували з початку року

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві фінансів України розповіли, скільки коштів було спрямовано з державного бюджету країни на соціальні виплати у січні-лютому 2024 року. Відомо, що всі соціальні потреби громадян держава забезпечила вчасно та у повному обсязі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У Мінфіні повідомили, що у січні-лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому – 38,2 млрд гривень.

Кошти розподілили наступним чином:

42,5 млрд грн, із них у лютому 21,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

17,09 млрд грн, із них у лютому 8,6 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

2,2 млрд грн, із них у лютому 1,2 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;

9,4 млрд грн, із них у лютому 4,8 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;

3,8 млрд грн, із них у лютому 1,9 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім’ї;

0,3 млрд грн, із них у лютому 0,25 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Джерело: Мінфін

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, цього року соціальні видатки є другими за величиною видатками після безпеки і оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених родин, майже удвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати внутрішньо-переміщеним особам.

"У перші місяці 2024 року Міністерство фінансів продовжило зберігати економічну стійкість і виконувати соціальні зобов’язання. Вчасно та у повному обсязі забезпечено всі соціальні потреби, продовжимо цю тенденцію і надалі", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11072 про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. За ним пропонується збільшити її щонайменше у 10 разів від прожиткового мінімуму — до понад 380 тис. грн.

Ми також повідомляли, що в українському уряді мають намір продовжити термін прийому заяв на виплати на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відповідне питання обговорили на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО.