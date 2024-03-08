Гетманцев раскрыл новую схему уклонения от налогов и мобилизации — как работает

Глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Укринформ

В Украине в 2023 году показатель регистрации новых физлиц-предпринимателей (ФЛП) побил десятилетний рекорд. В то же время такая динамика может быть связана с желанием оптимизировать налоги и обойти мобилизационные процедуры.

Об этом рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев, пишет Укринформ.

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Руководитель профильного комитета предполагает, что столь стремительная тенденция в росте новых бизнесов связана не только с восстановлением экономики страны во время войны.

"Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФЛП", — отмечает он.

По мнению Гетманцева, историческое увеличение числа ФЛП может быть очередной схемой по уклонению от налогообложения, поскольку надлежащих предпосылок для существенного роста экономики сейчас нет.

Также считает, что это может быть попытка обойти некоторые мобилизационные механизмы — постановку на учет в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при найме.

"И увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры — постановку на учет в ТЦК во время найма", — добавляет он.

Рекордное появление новых бизнесов во время войны

По данным компании YouControl.Market, за прошлый год украинцы создали рекордное количество физлиц-предпринимателей за последнее десятилетие — более 314,39 тысячи.

Примечательно, что показатель превзошел не только первый год военного положения, но и 2021-й, когда появилось больше всего ФЛП за все время независимости страны.

Самыми популярными регионами для открытия бизнеса в прошлом году были:

Киев — 9,8 тысячи (36%) компаний и 44,6 тысячи (14%) ФЛП;

Днепропетровская — 28,3 тысячи (9%) ФЛП и 2,4 тысячи (9%) компаний;

Львовская область — 24,4 тысячи ФЛП (7,7%) и более 2 тысяч (8%) компаний.

Источник: YouControl.Market

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине могут быть введены проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов. С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

Также Кабинет министров работает над новым законопроектом, призванным обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет. Хотя текст соответствующего документа отсутствует, появились некоторые детали такой инициативы.