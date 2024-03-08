Гетманцев розкрив нову схему ухилення від податків та мобілізації — як працює

Ухилення від податків та мобілізації — Гетманцев розповів про нову схему
В Україні у 2023 році показник реєстрації нових фізосіб-підприємців (ФОП) побив десятирічний рекорд. Водночас така динаміка може бути пов’язана з бажанням оптимізувати податки та обійти мобілізаційні процедури.
Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев, пише Укрінформ.
Ухилення від сплати податків та уникнення мобілізації
Керівник профільного комітету припускає, що така стрімка тенденція у зростанні кількості нових бізнесів пов'язана не тільки з відновленням економіки країни під час війни.
"Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів", — зазначає він.
На думку Гетманцева, історичне збільшення числа ФОПів може бути черговою схемою з ухилення від оподаткування, оскільки належних передумов для істотного зростання економіки зараз нема.
Також вважає, що це може бути спроба обійти деякі мобілізаційні механізми — постановку на облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час найму.
"І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури — постановку на облік у ТЦК під час найму", — додає він.
Рекордна поява нових бізнесів під час війни
За даними компанії YouControl.Market, за минулий рік українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиріччя — понад 314,39 тисячі.
Примітно те, що показник перевершив не лише перший рік воєнного стану, але й 2021-й, коли з'явилося найбільше ФОПів за весь час незалежності країни.
Найпопулярнішими регіонами для відкриття бізнесу торік були:
- Київ — 9,8 тисячі (36%) компаній та 44,6 тисячі (14%) ФОП;
- Дніпропетровська — 28,3 тисячі (9%) ФОП та 2,4 тисячі (9%) компаній;
- Львівська область — 24,4 тисячі ФОПів (7,7%) та понад 2 тисячі (8%) компаній.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.
Також Кабінет Міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з'явилися деякі деталі такої ініціативи.
Читайте Новини.LIVE!