Гетманцев розкрив нову схему ухилення від податків та мобілізації — як працює

Голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Укрінформ

В Україні у 2023 році показник реєстрації нових фізосіб-підприємців (ФОП) побив десятирічний рекорд. Водночас така динаміка може бути пов’язана з бажанням оптимізувати податки та обійти мобілізаційні процедури.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев, пише Укрінформ.

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Керівник профільного комітету припускає, що така стрімка тенденція у зростанні кількості нових бізнесів пов'язана не тільки з відновленням економіки країни під час війни.

"Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів", — зазначає він.

На думку Гетманцева, історичне збільшення числа ФОПів може бути черговою схемою з ухилення від оподаткування, оскільки належних передумов для істотного зростання економіки зараз нема.

Також вважає, що це може бути спроба обійти деякі мобілізаційні механізми — постановку на облік у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час найму.

"І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури — постановку на облік у ТЦК під час найму", — додає він.

Рекордна поява нових бізнесів під час війни

За даними компанії YouControl.Market, за минулий рік українці створили рекордну кількість фізосіб-підприємців за останнє десятиріччя — понад 314,39 тисячі.

Примітно те, що показник перевершив не лише перший рік воєнного стану, але й 2021-й, коли з'явилося найбільше ФОПів за весь час незалежності країни.

Найпопулярнішими регіонами для відкриття бізнесу торік були:

Київ — 9,8 тисячі (36%) компаній та 44,6 тисячі (14%) ФОП;

Дніпропетровська — 28,3 тисячі (9%) ФОП та 2,4 тисячі (9%) компаній;

Львівська область — 24,4 тисячі ФОПів (7,7%) та понад 2 тисячі (8%) компаній.

Джерело: YouControl.Market

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

Також Кабінет Міністрів працює над новим законопроєктом, покликаним забезпечити додаткові надходження до державного бюджету. Хоч тексту відповідного документа немає, з'явилися деякі деталі такої ініціативи.