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Украина увеличит экспорт из дунайских портов — заявление Шмыгаля

6 марта 2024 14:48
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина будет увеличивать экспортные возможности дунайских портов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена увеличить экспортные возможности дунайских портов. Общий объем грузов, обрабатываемых в портах Дуная, по данным украинского премьера, на данный момент составляет 3,3 миллиона тонн в месяц.

Об этом говорится в сообщении на "Правительственном портале".

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По словам премьер-министра, за два года активного развития в Дунайском регионе было открыто более двадцати новых пунктов перевалки. Объем грузов, обрабатываемых в дунайских портах, составляет 3,3 миллиона тонн в месяц.

Денис Шмыгаль отметил, что экспорт через украинские морские порты, начавшийся в августе 2023 года, вскоре достигнет отметки в 30 миллионов тонн. По его словам, главной целью является достижение стабильных показателей перевозок, сравнимых с уровнем 2021 года.

"Грузооборот по сравнению с 2021 годом там вырос почти на 600%. Открыто более 20 новых точек перевалки. Дунайские порты обрабатывают 3,3 млн грузов в месяц. Наша цель — расширить экспортную способность Дунайского кластера", — подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр назвал экспорт в Европейский союз наземными транспортными маршрутами и решение проблемы блокады границы ключевыми факторами укрепления национальной экономики. Денис Шмыгаль считает блокаду границы польскими аграриями необоснованной, ведь почти 90% аграрного экспорта Украины идет по морю.

Напомним, мы писали, что дунайские порты продолжают увеличивать свой потенциал. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы рассказывали, что Еврокомиссия предложила продлить соглашение о либерализации грузовых автомобильных перевозок из Украины и Молдовой до конца 2025 года. Еврочиновники рассматривают возможность внесения дополнительных условий для украинских перевозчиков.

Денис Шмыгаль
порт
Дунай
экспорт

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