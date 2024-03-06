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Україна збільшить експорт з дунайських портів — заява Шмигаля

6 березня 2024 14:48
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна збільшуватиме експортні можливості дунайських портів
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір збільшити експортні можливості дунайських портів. Наразі загальний обсяг вантажів, що обробляються в портах Дунаю, за даними українського прем'єра, становить 3,3 мільйона тонн на місяць.

Про це йдеться у відповідному повідомленні на "Урядовому порталі".

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За словами прем'єр-міністра, за два роки активного розвитку в Дунайському регіоні було відкрито понад двадцять нових пунктів перевалки. Наразі обсяг вантажів, що обробляються в дунайських портах, становить 3,3 мільйона тонн на місяць.

Денис Шмигаль зазначив, що експорт через українські морські порти, який розпочався у серпні 2023 року, незабаром досягне позначки 30 мільйонів тонн. За його словами, головною метою є досягнення стабільних показників перевезень, які можна було б порівняти з рівнем 2021 року.

 "Вантажообіг порівняно з 2021 роком там зріс майже на 600%. Відкрито понад 20 нових точок перевалки. Дунайські порти обробляють 3,3 мільйона вантажів на місяць. Наша мета — розширити експортну спроможність Дунайського кластеру", — підкреслив Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр назвав експорт до Європейського союзу через наземні транспортні маршрути та розв'язання проблеми блокади кордону ключовими факторами зміцнення національної економіки. Денис Шмигаль вважає блокування кордону польськими аграріями необґрунтованим, адже майже 90% аграрного експорту України іде морем.

Нагадаємо, ми писали, що Дунайські порти продовжують збільшувати свій потенціал. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми розповідали, що Єврокомісія запропонувала продовжити угоду про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень з Україною та Молдовою до кінця 2025 року. Єврочиновники розглядають можливість внесення додаткових умов для українських перевізників.

Денис Шмигаль
порт
Дунай
експорт

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