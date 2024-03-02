Деньги на реализацию энергопроектов — кому выплатят 10 тыс. евро

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Представители органов местного самоуправления, некоммерческих общественных организаций и консорциумов могут принять участие в новом грантовом конкурсе, объявленном общественными организациями "Екоклуб" и "Екодія". Этот конкурс направлен на финансирование проектов по внедрению энергоэффективных решений.

Об этом говорится на официальном сайте "Екоклуба".

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Кто может подать заявку на грант

Участники проекта получат возможность получить финансирование для осуществления инициатив в сфере "зеленой" энергетики. Кроме того, они смогут повысить свою осведомленность об энергоэффективности и воспользоваться менторской поддержкой представителей ОО "Екоклуб".

Подать заявку могут лица, занимающиеся:

разработкой решений и организацией мероприятий в области "зеленой" энергетики;

популяризацией и развертыванием возобновляемых источников энергии;

предупреждением климатических изменений;

усилением сотрудничества органов местного самоуправления с общественностью.

Критерии отбора заявок:

четкость теории изменений для предложенных действий и роли, которую будет играть заявитель;

четкое определение условий (рисков) успеха действия;

способность заявителя управлять проектом и отчитываться о его результатах (продемонстрированный предыдущий опыт или свидетельство соответствующих навыков);

продемонстрировано привлечение по внедрению изменений, вызванных грантами, кроме реализации субгранта;

финансовая эффективность.

Как принять участие в конкурсе

Зарегистрироваться можно до 15 мая 2024 года. Общественным организациям нужно добавить в заявку определенные документы, а именно копию устава организации и справку о присвоении признака неприбыльности. Заявку с документами следует отправить по электронной почте [email protected] с примечанием "Грантовый конкурс" в теме письма.

Максимальный размер денежного довольствия составляет 10 тыс. евро в гривневом эквиваленте. Результаты отбора будут обнародовать ежемесячно на сайте "Екоклуба", пока конкурсное время не завершится.

Что еще нужно знать

Напомним, что программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу для поддержки развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий. Общий объем финансирования составит 10 млн долларов.

Мы также писали о том, что в рамках программы EU4Business за финансирование Европейского Союза и правительства Германии микро-, малые и средние предприятия Украины могут получить 100 грантов, до 10 тысяч евро каждый. Это уже вторая волна поддержки украинского бизнеса с начала 2024 года.