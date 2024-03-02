Гроші на реалізацію енергопроєктів — кому виплатять 10 тис. євро

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Представники органів місцевого самоврядування, неприбуткових громадських організацій і консорціумів можуть взяти участь у новому грантовому конкурсі, оголошеному громадськими організаціями "Екоклуб" та "Екодія". Цей конкурс спрямований на фінансування проектів з впровадження енергоефективних рішень.

Про це сказано на офіційному сайті "Екоклубу".

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Хто може подати заявку на грант

Учасники проєкту матимуть можливість отримати фінансування для втілення ініціатив у сфері "зеленої" енергетики. Крім того, вони зможуть підвищити свою обізнаність щодо енергоефективності та скористатися менторською підтримкою представників ГО "Екоклуб".

Подати заявку можуть особи, які займаються:

розробкою рішень та організацією заходів у галузі "зеленої" енергетики;

популяризацією та розгортанням відновлювальних джерел енергії;

попередженням кліматичних змін;

посиленням співпраці органів місцевого самоврядування із громадськістю.

Критерії відбору заявок:

чіткість теорії змін для запропонованих дій і ролі, яку буде відігравати заявник;

чітке визначення умов (ризиків) успіху дії;

здатність заявника керувати проєктом і звітувати про його результати (продемонстрований попередній досвід або свідчення відповідних навичок);

продемонстроване залучення щодо впровадження змін, спричинених грантами, крім реалізації субгранту;

фінансова ефективність.

Як взяти участь у конкурсі

Зареєструватися можна до 15 травня 2024 року. Громадським організаціям потрібно додати до заявки певні документи, а саме копію статуту організації та довідку щодо присвоєння ознаки неприбутковості. Заявку з документами слід надіслати на електронну пошту [email protected] із приміткою "Грантовий конкурс" у темі листа.

Максимальний розмір грошового забезпечення становить 10 тис. євро в гривневому еквіваленті. Результати відбору будуть оприлюднювати щомісяця на сайті "Екоклубу", поки конкурсний час не завершиться.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму для підтримки розвитку українських середніх та великих переробних підприємств. Загальний обсяг фінансування становитиме 10 млн доларів.

Ми також писали про те, що у рамках програми EU4Business за фінансування Європейського Союзу та уряду Німеччини, мікро-, малі та середні підприємства України можуть отримати 100 грантів, до 10 тисяч євро кожен. Це вже друга хвиля такої підтримки українського бізнесу з початку 2024 року.