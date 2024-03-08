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Украинцы будут подавать декларации о доходах в "Дії" — кого коснется

8 марта 2024 13:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Декларации в Дії для украинцев — как будет работать сервис
Приложение госуслуг "Дія". Фото: Shutterstok
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В "Дії" появилась новая услуга для чиновников — возможность подачи электронных деклараций о доходах. Достаточно лишь внести информацию о себе, а также членах семьи.

О таком новшестве рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

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Подробнее о новом сервисе "Дія"

Ранее родственникам декларанта необходимо было искать и собирать документы о состоянии и имуществе. А именно — о недвижимости, транспорте, других активах. Приходилось заказывать справку о доходах. Однако теперь все изменится и станет возможным только в несколько кликов "Дія".

Федоров отметил, что согласно новой процедуре, декларант из портала Нацагенции по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет направлять запрос члену семьи в "Дію". После подтверждения в приложении Национальное агентство по предотвращению коррупции соберет информацию о его активах и доходах из реестров и сразу передаст декларанту в форме, как следует указывать в декларации.

"Это первая, но не последняя совместная услуга с НАПК. Электронное декларирование — это о подотчетности и ответственности должностных лиц. Взаимодействие между реестрами делает процесс декларирования прозрачным, удобным и автоматическим. Открытые данные, открытые декларации — основа антикоррупционной работы власти", — говорится в сообщении.

Ранее Нацагентство изменило подход к проверкам деклараций госслужащих, приобщив к этому механизму искусственный интеллект.

Единый госреестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, позволяет подавать и пересматривать декларации об имущественном положении публичных служащих. Реестр деклараций создала Нацагенция по предотвращению коррупции, она также обеспечивает его эксплуатацию.

 

Действие
Источник: Минцифры

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине изменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Дія" ускорили втрое.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, почему в мобильном приложении Дія не будет повесток. По его словам, чтобы это реализовать, следует создавать отдельный профиль для военнослужащих.

Михаил Федоров
декларация
Дия
чиновники
Минцифры
е-декларации

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