Декларації у Дії для українців — як працюватиме сервіс

Застосунок держпослуг "Дія". Фото: Shutterstok

У "Дії" з'явилась нова послуга для чиновників — можливість подачі електронних декларацій про доходи. Достатньо лише внести інформацію — про себе, а також членів родини.

Про таку новацію розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

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Детальніше про новий сервіс у "Дії"

Як зазначається, раніше родичам декларанта необхідно було шукати та збирати документи про статки та майно. А саме — про нерухомість, транспорт, інші активи. Доводилось замовляти довідку про доходи. Однак тепер все зміниться і стане можливим лише у кліків у "Дії".

Федоров зазначив, що згідно з новою процедурою, декларант з порталу Нацагенції з питань протидії корупції (НАЗК) надсилатиме запит члену родини у "Дію". Після підтвердження в застосунку Національне агентство з питань запобігання корупції збере інформацію про його активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.

"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування — це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації — основа антикорупційної роботи влади", — йдеться в повідомленні.

Раніше Нацагентство змінило підхід до перевірок декларацій держслужбовців, долучивши до цього механізму штучний інтелект.

Єдиний держреєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування дає змогу подавати та переглядати декларації про майновий стан публічних службовців. Реєстр декларацій створила Нацагенція з питань запобігання корупції, вона також забезпечує його експлуатацію.

Джерело: Мінцифри

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, чому у мобільному застосунку ''Дія'' не буде повісток. За його словами, аби це реалізувати, варто створювати окремий профіль для військовослужбовців.