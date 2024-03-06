Субсидії в Україні — українці подаватимуть заяви по-новому

Для оформлення субсидій змінили правила — як подати заяву в "Дії"
В Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.
Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.
Оперативне оформлення субсидії в "Дії"
Міністр зазначив, що тепер українці можуть в "Дії" подавати спрощену заяву на отримання допомоги в оплаті комунальних послуг, газу та палива.
"Удосконалення сервісу полегшить отримання допомоги громадянам, які розраховують на державну підтримку... Продовжуємо трансформувати соціальну сферу, щоб кожен українець почувався захищеним та вчасно отримував допомогу", — зауважив він.
Якщо раніше на відповідний процес потрібно було витратити щонайменше пів години, то зараз це забере 10 хвилин. Все завдяки системі обміну даними між реєстрами — більшість документів підтягнуться автоматично.
Оформлення субсидії у "Дії" доступне тільки для тих громадян, які ще жодного разу не подавали заяву. Тим, хто раніше отримував субсидії, їх продовжать або автоматично, або після звернення в органи соцзахисту.
Більш ніж пів року тому уряд полегшив процедуру звернення громадян за субсидією. Раніше подавати спрощену форму заяви онлайн можна було через портал е-послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ чи офлайн, звернувшись у будь-який обраний сервісний центр Фонду чи до уповноважених посадових осіб виконавчих органів чи надіславши за старою традицією поштою. То нині відповідний спрощений механізм доступний і на порталі держпослуг "Дія".
У Міністерстві зауважили, що цифрова трансформація соціальної сфери базується на обмінах даними, завдяки чому призначення субсидій здійснюється за екстериторіальним принципом. Тобто за її призначенням можна звернутись з будь-якого куточка країни, без прив’язки до місця реєстрації.
Як подати заяву на житлову субсидію онлайн
Для оформлення субсидії дистанційно потрібно зареєструватися або авторизуватися у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою е- підпису або BankID.
У меню "Послуги" на порталі "Дія" вибрати "Пенсії, пільги та допомога" та "Заява на субсидію".
Перевірити коректність своїх даних, за необхідності оновити їх у профілі користувача.
Вказати адресу, за якою хочете отримати субсидію.
Вибрати необхідні житлово-комунальні послуги зі списку доступних та заповнити поля по кожній із них.
Вказати IBAN рахунку, на який надходитиме субсидія.
Вказати дані осіб, зареєстрованих у квартирі чи будинку, а також родичів. Переселенцям чи орендодавцям потрібно вказати лише дані тих, хто фактично проживає в житлі. При розрахунку враховують доходи людей, зазначених у заяві.
Перевірити дані сформованої заяви, підписати електронним підписом і надіслати.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.
Також ми писали про те, що в Україні у 2024 році повернули покарання споживачів комунальних послуг за борги. Водночас, через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.
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