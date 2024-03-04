Долги в Украине — граждан ограничивают в теплоснабжении из-за соседей

Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году вернули наказание потребителей коммунальных услуг за долги. В то же время из-за недобросовестных в уплате счетов граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.

О такой проблеме сообщает Dnipro.tv.

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Ограничение граждан в теплоснабжении из-за соседей-должников

Как отмечается, несмотря на то, что украинцы продолжают добросовестно платить за жилищно-коммунальные услуги, поставщики могут лишить их доступа к услугам из-за злостных неплательщиков.

Известно о случаях ограничения теплоснабжения из-за чужой задолженности в городе Днепр. Там по решению коммунального предприятия "Теплоэнерго" ограничили теплоснабжение одного из жилых домов, ведь некоторые жильцы накопили долг предприятию в 538 тыс. гривен. Жители 14 квартир вообще не рассчитываются за тепло за все время проживания.

При этом часть жителей этой многоэтажки добросовестно платила по счетам за коммунальную услугу, однако их вместе с должниками лишили возможности получать тепло в доме.

Как сообщили коммунальщики, к зданию применили технологическое пломбирование, что сделало невозможным подключение к сети теплоснабжения.

В компании заявили, что осознают несправедливость ситуации, поэтому специалисты работают над ее разрешением.

"В соответствии с утвержденными изменениями, мы инициировали отключение от теплоснабжения домов, чьи жильцы имеют задолженности, после того, как провели информационную кампанию и провели разъяснительную работу с абонентами. Мы неоднократно пытались наладить диалог с жителями, информируя их о возможности реструктуризации долгов, но наши попытки часто игнорировались", — подчеркнули в коммунальном учреждении.

Должников призывают заключить договоры о реструктуризации задолженности, иначе теплоэнерго будет подавать соответствующие судебные иски. Однако после постановления суда долги жильцов дома только возрастут, поскольку к ним применят штрафные санкции, пени, инфляционные начисления и проценты годовых за просроченный долг.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по предоставлению компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.

Также мы писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.