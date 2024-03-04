Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Украинцам ограничивают теплоснабжение из-за чужих долгов — что нужно знать arrow

Украинцам ограничивают теплоснабжение из-за чужих долгов — что нужно знать

4 марта 2024 09:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги в Украине — граждан ограничивают в теплоснабжении из-за соседей
Деньги и счета. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году вернули наказание потребителей коммунальных услуг за долги. В то же время из-за недобросовестных в уплате счетов граждан могут пострадать все жители многоэтажных домов.

О такой проблеме сообщает Dnipro.tv.

Читайте также:

Ограничение граждан в теплоснабжении из-за соседей-должников

Как отмечается, несмотря на то, что украинцы продолжают добросовестно платить за жилищно-коммунальные услуги, поставщики могут лишить их доступа к услугам из-за злостных неплательщиков.

Известно о случаях ограничения теплоснабжения из-за чужой задолженности в городе Днепр. Там по решению коммунального предприятия "Теплоэнерго" ограничили теплоснабжение одного из жилых домов, ведь некоторые жильцы накопили долг предприятию в 538 тыс. гривен. Жители 14 квартир вообще не рассчитываются за тепло за все время проживания.

При этом часть жителей этой многоэтажки добросовестно платила по счетам за коммунальную услугу, однако их вместе с должниками лишили возможности получать тепло в доме.

Как сообщили коммунальщики, к зданию применили технологическое пломбирование, что сделало невозможным подключение к сети теплоснабжения.

В компании заявили, что осознают несправедливость ситуации, поэтому специалисты работают над ее разрешением.

"В соответствии с утвержденными изменениями, мы инициировали отключение от теплоснабжения домов, чьи жильцы имеют задолженности, после того, как провели информационную кампанию и провели разъяснительную работу с абонентами. Мы неоднократно пытались наладить диалог с жителями, информируя их о возможности реструктуризации долгов, но наши попытки часто игнорировались", — подчеркнули в коммунальном учреждении.

Должников призывают заключить договоры о реструктуризации задолженности, иначе теплоэнерго будет подавать соответствующие судебные иски. Однако после постановления суда долги жильцов дома только возрастут, поскольку к ним применят штрафные санкции, пени, инфляционные начисления и проценты годовых за просроченный долг.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде регионов страны действуют программы поддержки населения по предоставлению компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг местных бюджетов. Известно, где можно рассчитывать на 6 тысяч гривен помощи.

Также мы писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.

коммунальные услуги
ЖКХ
долги
теплоснабжение
отопление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году