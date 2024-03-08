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Правительство частично компенсирует аграриям расходы на сельхозтехнику — сколько средств выделили

8 марта 2024 18:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кабмин утвердил программу частичной компенсации аграриям, покупающим украинскую сельхозтехнику
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на частичную компенсацию аграриям, покупающим украинскую сельхозтехнику. На это в 2024 году выделяют 1 млрд. гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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По словам премьера, Украина будет компенсировать аграриям 25% стоимости техники отечественного производства.

По оценке Министерства экономики Украины эта программа увеличит долю украинской сельхозтехники на внутреннем рынке в два раза. Импорт уменьшится примерно на 10%, а 4,5 тысяч производителей осуществят переоснащение. Также благодаря указанным компенсациям дополнительно будет создано около тысячи рабочих мест.

"Это часть экономической стратегии "Зроблено в Україні", когда мы поддерживаем своих производителей", — добавил Денис Шмыгаль.

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Источник: скриншот

Что еще нужно знать

Напомним, на фоне усиления мобилизации в Украине аграрные предприятия сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы, что особенно заметно в период интенсивных сельскохозяйственных работ. Проблема нехватки рабочих касается многих аспектов сельского хозяйства, включая разведение животных и свиноводство, заставляя фермеров искать нестандартные решения для поддержания уровня производства.

Мы также писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина намерена увеличить экспортные возможности дунайских портов. Общий объем грузов, обрабатываемых в портах Дуная, по данным украинского премьера, составляет 3,3 миллиона тонн в месяц.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
сельское хозяйство
деньги
компенсация
аграрии
сельхозтехника

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