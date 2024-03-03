Жилье за 1 евро в месяц – в Италии можно арендовать квартиру почти за бесценок

Итальянский городок Оллолаи. Фото: agi.it

В небольшом городке Оллолаи, расположенном на острове Сардиния в Италии, можно арендовать жилье стоимостью один евро в месяц. Это предложение действует благодаря программе "Работай с Оллолаи", которая приглашает людей с удаленным графиком работы пожить в городе и поделиться своими навыками с местными жителями.

Об этом сообщает The Mayor.

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Кто может принять участие в программе и при каких условиях

Специалисты из разных сфер, которые работают удаленно, могут пожить в городе в течение месяца, заплатив за 1- или 2-комнатную квартиру всего один евро. Чтобы воспользоваться такими условиями, нужно просто поделиться профессиональными знаниями с местными.

Принять участие в программе "Работай с Оллолаи" могут сотрудники и предприниматели с многолетним опытом, в частности в сфере технологий, медиа, финансов, недвижимости, архитектуры. А также научные работники, художники, писатели, музыканты и другие специалисты по творческим сферам.

Участники "Работай с Оллолаи" должны провести мастер-классы, лекции и презентации, которые помогут местным жителям узнать конкретную сферу деятельности.

Что еще нужно знать

Напомним, что в 2023 году во Франции наблюдалась значительная нехватка рабочих кадров в разных секторах, подобно другим европейским странам. Особенно остро дефицит рабочих ощущался в отраслях строительства, производства, машиностроения, аграрного сектора, медицины и информационных технологий.

Мы также писали о том, что с начала полномасштабного вторжения России рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. И хотя с начала войны он в значительной степени восстановился, определенные негативные тенденции до сих пор наблюдаются. Сразу несколько сегментов рынка находятся в стадии сокращения, а уровень зарплат растет не так быстро, как было бы желательно.