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В Украине могут изменить условия отключения коммунальных услуг — новая инициатива нардепов

29 февраля 2024 23:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Народные депутаты Украины планируют ввести частичный мораторий на отключение коммунальных услуг за долги.
Счет за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украинские нардепы рассматривают возможность введения нового моратория на отключение коммунальных услуг при задолженности. Правда, согласно зарегистрированному в Верховной раде законопроекту, от отключения света, газа и воды планируется оградить только лиц, принадлежащих к уязвимым социальным категориям.

Об этом свидетельствует текст законопроекта, внесенного в Верховную Раду.

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В условиях войны государство стремится оказать поддержку тем, кто испытывает трудности с оплатой счетов за коммунальные услуги. Согласно законопроекту, планируется ввести запрет на отключение коммунальных услуг по задолженности для граждан, находящихся в уязвимом положении.

Категории граждан, которых планируют оградить от отключения коммунальных услуг:

  • Лица с инвалидностью;
  • Неработающие пенсионеры;
  • Семьи с низким доходом;
  • Многодетные семьи.

Введение такого моратория предполагается только на период действия военного положения на территории Украины. Следует отметить, что с февраля текущего года поставщики коммунальных услуг стали отключать свет, воду и газ должникам.

Напомним, в YASNO объяснили спорные моменты и мифы о передаче показаний счетчика. Там также объяснили, почему установлены такие правила для передачи показаний.

Напомним, мы писали, как изменятся цены на электроэнергию с 1 марта. Вопрос о возможном увеличении цен на электроэнергию в Украине с 1 марта остается актуальным. Однако правительство не планирует повышать тарифы на свет.

Верховная Рада
тарифы
коммунальные услуги
Украина
законопроект
отключения света

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