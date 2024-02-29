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В Україні можуть змінити умови відключення комунальних послуг — нова ініціатива нардепів

29 лютого 2024 23:30
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Народні депутати України планують запровадити частковий мораторій на відключення комунальних послуг за борги.
Рахунок за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Українські нардепи розглядають можливість запровадження нового мораторію на відключення комунальних послуг у разі заборгованості. Щоправда, згідно із зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом, від відключення світла, газу та води планується огородити лише осіб, які належать до вразливих соціальних категорій.

Про це свідчить текст законопроєкту, що було внесено до Верховної Ради.

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В умовах війни держава прагне надати підтримку тим, хто відчуває труднощі з оплатою рахунків за комунальні послуги. Згідно з законопроєктом, планується запровадити заборону на відключення комунальних послуг за заборгованості для громадян, які перебувають у вразливому становищі. 

Категорії громадян, яких планують огородити від відключення комунальних послуг:

  • особи з інвалідністю;
  • непрацюючі пенсіонери;
  • сім'ї із низьким доходом;
  • багатодітні сім'ї.

Запровадження такого мораторію передбачається лише на період дії воєнного стану на території України. Слід зазначити, що з лютого поточного року постачальники комунальних послуг почали відключати світло, воду та газ боржникам.

Нагадаємо, у YASNO пояснили суперечливі моменти та міфи про передачу показань лічильника. Там також пояснили, чому встановлені саме такі правила для передачі показань.

Нагадаємо, ми писали як зміняться ціни на електроенергію з 1 березня. Питання про можливе збільшення цін на електроенергію в Україні з 1 березня залишається актуальним. Проте наразі уряд не планує підвищувати тарифи на світло.

Верховна Рада
тарифи
комунальні послуги
Україна
законопроєкт
відключення світла

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