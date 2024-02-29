Народні депутати України планують запровадити частковий мораторій на відключення комунальних послуг за борги.

Рахунок за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Українські нардепи розглядають можливість запровадження нового мораторію на відключення комунальних послуг у разі заборгованості. Щоправда, згідно із зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом, від відключення світла, газу та води планується огородити лише осіб, які належать до вразливих соціальних категорій.

Про це свідчить текст законопроєкту, що було внесено до Верховної Ради.

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В умовах війни держава прагне надати підтримку тим, хто відчуває труднощі з оплатою рахунків за комунальні послуги. Згідно з законопроєктом, планується запровадити заборону на відключення комунальних послуг за заборгованості для громадян, які перебувають у вразливому становищі.

Категорії громадян, яких планують огородити від відключення комунальних послуг:

особи з інвалідністю;

непрацюючі пенсіонери;

сім'ї із низьким доходом;

багатодітні сім'ї.

Запровадження такого мораторію передбачається лише на період дії воєнного стану на території України. Слід зазначити, що з лютого поточного року постачальники комунальних послуг почали відключати світло, воду та газ боржникам.

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