Работа в Украине — правительство снова изменило правила программы для бизнеса

Фермер в поле. Фото: eu.usatoday.com

В Украине в очередной раз усовершенствовали правительственную программу "єРобота" для фермеров. Теперь 70% стоимости проектов будет покрываться государством.

О таком решении правительства сообщает его пресс-служба.

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Совершенствование программы "єРобота"

Согласно изменениям, утвержденным Кабинетом министров, предпринимателям нужно будет финансировать только 30% стоимости проектов.

При этом целевое использование денег будут контролировать уполномоченные банки.

Соответствующая грантовая программа заработала в июле 2022 года. Она предполагает оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Среди преимуществ — возможность создавать или развивать собственный бизнес по направлениям:

Свое дело;

Свой сад;

Своя теплица;

Новый уровень.

Обязательное условие — трудоустройство предусмотренного правилами количества работников. В частности, для садов — пять-десять постоянных и 125-425 сезонных работников в зависимости от вида насаждений. Для теплиц — по меньшей мере четыре постоянных и десять сезонных на один гектар.

В садоводство и тепличное хозяйство за последние полтора года правительство инвестировало 723 млн гривен по грантовой программе "єРобота".

Компенсации фермерам на разминирование

Ранее Кабмин увеличил фонд компенсации фермерам за разминирование сельскохозяйственных земель до 3 млрд гривен. До этого закладывали 2 млрд гривен. В рамках этой программы государство гарантирует компенсацию 80% общей стоимости разминирования.

С начала 2024 года в Украине специалисты успели обследовать 53 тысячи гектаров земель. 95% площади смогли вернуть в сельскохозяйственную эксплуатацию.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские предприниматели, имеющие или мечтающие о собственном бизнесе, могут принять участие в программе EU4Business. В ее рамках можно получить грант в поддержку собственного дела.

Также мы писали, что украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.