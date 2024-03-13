Работа в Украине — правительство снова изменило правила программы для бизнеса

В Украине обновили правила программы "єРобота" — что изменилось
В Украине в очередной раз усовершенствовали правительственную программу "єРобота" для фермеров. Теперь 70% стоимости проектов будет покрываться государством.
О таком решении правительства сообщает его пресс-служба.
Совершенствование программы "єРобота"
Согласно изменениям, утвержденным Кабинетом министров, предпринимателям нужно будет финансировать только 30% стоимости проектов.
При этом целевое использование денег будут контролировать уполномоченные банки.
Соответствующая грантовая программа заработала в июле 2022 года. Она предполагает оказание поддержки малому и среднему бизнесу. Среди преимуществ — возможность создавать или развивать собственный бизнес по направлениям:
- Свое дело;
- Свой сад;
- Своя теплица;
- Новый уровень.
Обязательное условие — трудоустройство предусмотренного правилами количества работников. В частности, для садов — пять-десять постоянных и 125-425 сезонных работников в зависимости от вида насаждений. Для теплиц — по меньшей мере четыре постоянных и десять сезонных на один гектар.
В садоводство и тепличное хозяйство за последние полтора года правительство инвестировало 723 млн гривен по грантовой программе "єРобота".
Компенсации фермерам на разминирование
Ранее Кабмин увеличил фонд компенсации фермерам за разминирование сельскохозяйственных земель до 3 млрд гривен. До этого закладывали 2 млрд гривен. В рамках этой программы государство гарантирует компенсацию 80% общей стоимости разминирования.
С начала 2024 года в Украине специалисты успели обследовать 53 тысячи гектаров земель. 95% площади смогли вернуть в сельскохозяйственную эксплуатацию.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские предприниматели, имеющие или мечтающие о собственном бизнесе, могут принять участие в программе EU4Business. В ее рамках можно получить грант в поддержку собственного дела.
Также мы писали, что украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.
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