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В Україні оновили правила програми "єРобота" — що змінилось

13 березня 2024 13:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Робота в Україні — уряд знову змінив правила програми для бізнесу
Фермер у полі. Фото: eu.usatoday.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні вкотре удосконалили урядову програму "єРобота" для фермерів. Тепер 70% вартості проєктів буде покривати держава.

Про таке рішення уряду повідомляє його пресслужба.

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Відповідно до змін, затверджених Кабінетом міністрів, підприємцям потрібно буде фінансувати тільки 30% вартості проєктів.

При цьому цільове використання грошей будуть контролювати уповноважені фінустанови.

Відповідна грантова програма запрацювала в липні 2022 року. Вона передбачає надання підтримки малому і середньому бізнесу. З-поміж переваг — можливість створювати чи розвивати власний бізнес за напрямками:

  • Своя справа;
  • Свій сад;
  • Своя теплиця;
  • Новий рівень.

Обов’язкова умова — працевлаштування передбаченої правилами кількості працівників. Зокрема, для садів — п'ять-десять постійних і 125-425 сезонних працівників залежно від виду насаджень. Для теплиць — щонайменше чотири постійних та десять сезонних на один гектар.

У садівництво і тепличне господарство за останні півтора року уряд інвестував 723 млн гривень за грантовою програмою "єРобота".

Компенсації фермерам на розмінування

Раніше Кабмін збільшив фонд компенсації фермерам за розмінування сільськогосподарських земель до 3 млрд гривень. До цього закладали 2 млрд гривень. У рамках цієї програми держава гарантує компенсацію 80% від загальної вартості розмінування.

З початку 2024 року в Україні фахівці встигли обстежити 53 тисячі гектарів земель. 95% площі змогли повернути у сільськогосподарську експлуатацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські підприємці, які мають чи мріють про власний бізнес, можуть взяти участь у програмі EU4Business. У її рамках можна отримати грант на підтримку власної справи.

Також ми писали, що українські підприємці, які хочуть масштабувати свій бізнес і вийти на європейський ринок, можуть взяти участь у відборі на новий проєкт UkraineReady4EU. У його рамках можна отримати грант на просування бізнесу.

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