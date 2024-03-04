Цены в Украине — стоимость картофеля рекордно выросла

Покупатели в продуктовом магазине. Фото: Novus

В торговых сетях Украины аналитики фиксируют рекордные цены на картофель. Стоимость местами достигает 40 гривен за килограмм.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Минфин и проекта EastFruit.

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Как изменились цены на картофель в Украине

Картофель является одним из самых популярных овощей ежедневного рациона украинцев, однако стоимость в последнее время начала ощутимо бить по карманам граждан.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минфин, в 2024 году фиксируют самые высокие цены на картофель с 2017 года. Еще в декабре прошлого года в среднем стоимость килограмма картофеля составляла 17,38 грн/кг.

В январе этого года цена на этот овощ выросла до 24,17 грн/кг. В феврале в среднем обычный картофель стоил 26,01 грн/кг, розовый — 29,01. Сейчас обычный картофель потерял несколько гривен, розовый продолжает дорожать (29,91 грн), и находится на высокой ценовой отметке за последние годы.

Источник: Минфин

В частности, в супермаркетах Сильпо цены на старый картофель достигают 39,49 гривны за килограмм. В супермаркете Пчилка стоимость старого картофеля существенно ниже — 29,99 гривны. Розовый картофель стоит 28,99 грн/кг, а молодой — 39,99 грн/кг. В то же время качество старого картофеля в этой торговой сети очень низкое.

В АТБ молодой картофель стоит 29,95 грн/кг, а старый картофель — 21,89 грн/кг. В сети Varus розовый картофель стоит 34,90 грн/кг.

Причины резкого подорожания картофеля

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, подорожание картофеля спровоцировано низким предложением на этот овощ, поскольку многие фермеры не имели возможностей для длительного хранения собственной продукции, поэтому реализовали урожай еще в конце прошлого года. Представители оптовых компаний и сами производители жалуются на качество картофеля в местных хозяйствах.

"Длительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости. Также, по словам производителей, посадочный материал, который использовался в 2023 году, оставлял желать лучшего", — говорят эксперты.

В результате соответствующие факторы привели к росту отпускных цен на картофель. Они почти в четыре раза выше тех, что были в январе 2023-го.

Что еще стоит знать

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