Ціни в Україні — вартість картоплі рекордно зросла

Покупці у продуктовому магазині. Фото: Novus

У торговельних мережах України аналітики фіксують рекордні ціни на картоплю. Вартість подекуди сягає 40 гривень за кілограм.

Про це свідчать дані моніторингового порталу Мінфін та проєкту EastFruit.

Читайте також:

Як змінились ціни на картоплю в Україні

Картопля є одним із найпопулярніших овочів щоденного раціону українців, проте вартість останнім часом почала відчутно бити по кишенях громадян.

Згідно з даними, опублікованими на сайті Мінфін, у 2024 році фіксують найвищі ціни на картоплю з 2017 року. Ще в грудні минулого року в середньому вартість кілограма картоплі становила 17,38 грн/кг.

У січні поточного року ціна на цей овоч зросла до 24,17 грн/кг. У лютому у середньому звичайна картопля коштувала 26,01 грн/кг, рожева — 29,01. Зараз звичайна картопля втратила кілька гривень, а рожева продовжує дорожчати (29,91 грн), і перебуває на високій ціновій позначці за останні роки.

Джерело: Мінфін

Зокрема, у супермаркетах Сільпо ціни на стару картоплю досягають 39,49 гривні за кілограм. У супермаркеті Пчілка вартість старої картоплі суттєво нижча — 29,99 гривні. Рожева картопля коштує 28,99 грн/кг, а молода — 39,99 грн/кг. Водночас якість старої картоплі у цій торговельній мережі дуже низька.

В АТБ молода картопля коштує 29,95 грн/кг, а стара картопля — 21,89 грн/кг. У мережі Varus рожева картопля коштує 34,90 грн/кг.

Причини різкого подорожчання картоплі

Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, подорожчання картоплі спровоковано низькою пропозицією на цей овоч, оскільки багато фермерів не мали можливостей для тривалого зберігання власної продукції, тому реалізували врожай ще наприкінці минулого року. Представники гуртових компаній та самі виробники нарікають на якість картоплі у місцевих господарствах.

"Тривалі дощі негативно позначились не лише на товарному вигляді картоплі, а й на її лежкості. Також, за словами виробників, посадковий матеріал, який використовувався у 2023 році, залишав бажати кращого", — кажуть експерти.

У результаті відповідні фактори призвели до зростання відпускних цін на картоплю. Вони у майже чотири рази вищі від тих, що були у січні 2023-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у березні. Відомо, як змінилась їхня вартість у 2024 році.

Також ми розповіли, на скільки у лютому здорожчали фрукти. Через серйозні економічні проблеми, викликані дворічною війною з Росією, в Україні неухильно зростає вартість харчових продуктів.