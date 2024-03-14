Цены в Украине — в магазинах стремительно дешевеет популярный продукт

Покупатели в магазине. Фото: Unsplush

На полках украинских магазинов за последние недели существенно упали цены на продукт, побивший ранее все рекорды по подорожанию. В марте 2024 года стали более доступны для потребителей яйца куриные.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Минфин.

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Как изменились цены на яйца в Украине

Как отмечают аналитики, на середину марта стоимость 10 штук яиц колеблется в пределах от 54,95 до 61,12 грн. Цены разные в зависимости от марок и торговых сетей.

В частности, среди наиболее доступных предложений — куриные яйца торговой марки "Квочка". Они стоят в украинских супермаркетах в среднем 53,95 грн/10 шт. Так, в Novus продают по 53,99 грн, а в Auchan — по 55,90 грн. Месяц назад их реализовали в среднем по 58,01 грн/10 шт.

Яйца марки "Ясенсвит" в супермаркете Novus стоят 59,99 грн/10 шт. Цены в некоторых магазинах достигают 61,70 грн/10 шт. В феврале в среднем стоили 61,57 грн/10 шт.

Стоимость яиц этой же марки в количестве 18 штук в среднем составляет 109,63 грн/10 шт. Месяц назад их продавали по 108,04 грн/10 шт.

Цены на яйца "Ясенсвит" в количестве 30 штук в марте колеблются в магазинах в диапазоне 181,90-182,70 гривен. Средняя стоимость — 182,3 грн/10 шт., а в феврале в среднем стоили 187,69 грн/10 шт.

Источник: Минфин

Динамика цен в последние годы

Цены на куриные яйца в Украине рекордно подскочили осенью 2022 года. Государственная служба статистики сообщала, что за год подорожание составило более 80%. Цена превысила 70 грн/10 шт. и держалась на высоком уровне до апреля прошлого года.

Как свидетельствует статистика, в прошлом году яйца немного дешевели, в декабре 2023 года средняя потребительская стоимость упала на 9,2% — до 56,18 грн.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году рост стоимости продуктов питания и непродовольственных товаров несколько замедлился. В Национальном банке объяснили, что способствовало снижению цен.

Ранее мы писали, что в стране стремительными темпами дорожают мясо и сало. Через месяц некоторые виды этой продукции прибавили в стоимости несколько гривен, а эксперты предупреждают, что это еще не предел.