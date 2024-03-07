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Зниження темпів інфляції — НБУ пояснив, чому впали ціни

7 березня 2024 15:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — Нацбанк пояснив, завдяки чому впали темпи інфляції
Касовий чек. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у 2024 році зростання вартості продуктів харчування та непродовольчих товарів дещо сповільнилося. У Національному банку пояснили, що сприяло зниженню цін.

Про це йдеться у новому огляді НБУ.

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Ключові фактори зниження темпів інфляції

Як зазначає регулятор, зниженню інфляції в січні 2024 року до 4,7% сприяли такі важливі фактори:

  • більша пропозиція окремих продуктів;
  • ефекти від чималих врожаїв минулого року;
  • заборона на підвищення ключових тарифів на послуги ЖКГ;
  • уповільнення зростання світових цін на нафту.

За даними НБУ, інфляція продовжила скорочуватися також в лютому. Річна інфляція впала до 4,3%.

"Більша пропозиція продуктів харчування в умовах теплішої погоди, подальших ефектів від значних врожаїв 2023 року та переорієнтації окремих виробників (зокрема яєць та молока) на внутрішній ринок стримували зростання цін на продукти харчування", — йдеться у повідомленні.

 

інфляція
Джерело: НБУ

Водночас інфляцію підживлювали зниження якісної продукції, зокрема овочів, перехід на дорожчу тепличну продукцію (помідори), а також менші обсяги польського імпорту (тверді сири, кисломолочна продукція).

 

ціни
Джерело: НБУ

Ціни на непродовольчі товари незначно знизилися, передусім за рахунок падіння вартості одягу та взуття. Скоротилось зростання вартості послуг, зокрема завдяки зменшенню тиску з боку витрат на харчову сировину та енергію.

Вартість пального перебувала практично на рівні січня минулого року.  Це зумовлено передусім зниженням світових цін на нафту та перенаправленням шляхів постачання пального, зокрема автомобільного газу.

 

бензин
Джерело: НБУ

Проте Нацбанк очікує, що сприятливі ефекти тимчасових чинників зниження інфляційного тиску поступово вичерпаються, а тиск з боку зростання зарплат штовхатиме ціни вгору.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.

Також ми розповідали, що в уряді готуються до підвищення тарифів. Очікується, що ціни на деякі послуги зміняться у кілька етапів.

НБУ
продукти
інфляція
ціни в Україні
ціни
пальне

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