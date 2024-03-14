Компенсации по Механизму ООН — когда выплатят деньги украинцам

Разрушенный дом под Киевом. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские граждане имеют право получить компенсации по Механизму ООН за ущерб от нанесенной Россией агрессии. Для этого нужно будет зарегистрироваться.

О том, когда и как украинцы получат средства, сообщила заместитель главы Министерства юстиции Ирина Мудрая, передает Голос Америки.

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Как отметила представитель ведомства, нужен минимум один год для того, чтобы начал работать международный механизм, созданный в Гааге для соответствующих компенсаций.

При этом зарегистрировать в фонде заявки граждане смогут с апреля 2024 года. В частности, совет реестра уже утвердил категории пострадавших, а также категории ущерба. Они должны быть сертифицированы конференцией сторон в следующем месяце.

После этого будет создана компенсационная комиссия международным многосторонним соглашением. Ее должны обсудить, подписать, заключить и ратифицировать.

Далее создадут органы управления и будут искать источники финансового покрытия.

"То есть это минимум год, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть выдержаны. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого ни хотелось, мы не можем, но мы над этим работаем, чтобы это заработало, чтобы люди наконец имели куда обратиться для получения компенсации за ущерб", — рассказала заместитель министра.

В украинском правительстве надеются заполнить фонд средствами российских активов, которые заморозили страны Запада.

Ожидается, что Международный компенсационный механизм будет создан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, принятой 14 ноября 2022 года. В мае прошлого года во исполнение резолюции было объявлено о создании международного реестра убытков.

Согласно замыслу, международный компенсационный механизм будет предусматривать три составляющих:

Реестр убытков;

Компенсационную комиссию;

Фонд выплаты компенсаций.

Что еще стоит знать

Напомним, как отмечается в отчете аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на январь 2024 года общая сумма прямого ущерба, причиненного инфраструктуре Украины за два года войны, приближается к $155 миллиардам. Эта оценка включает также ущерб, нанесенный разрушением Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года.

Также мы писали, что пожилые украинцы, пострадавшие в результате военных действий, могут получить от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций дополнительную денежную помощь. В частности, в марте выплаты будут назначены гражданам девяти областей.