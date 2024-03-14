Компенсации по Механизму ООН — когда выплатят деньги украинцам

Выплаты по Механизму ООН — когда украинцы смогут получить компенсации
Украинские граждане имеют право получить компенсации по Механизму ООН за ущерб от нанесенной Россией агрессии. Для этого нужно будет зарегистрироваться.
О том, когда и как украинцы получат средства, сообщила заместитель главы Министерства юстиции Ирина Мудрая, передает Голос Америки.
Когда ждать денег по Механизму ООН за причиненный РФ ущерб
Как отметила представитель ведомства, нужен минимум один год для того, чтобы начал работать международный механизм, созданный в Гааге для соответствующих компенсаций.
При этом зарегистрировать в фонде заявки граждане смогут с апреля 2024 года. В частности, совет реестра уже утвердил категории пострадавших, а также категории ущерба. Они должны быть сертифицированы конференцией сторон в следующем месяце.
После этого будет создана компенсационная комиссия международным многосторонним соглашением. Ее должны обсудить, подписать, заключить и ратифицировать.
Далее создадут органы управления и будут искать источники финансового покрытия.
"То есть это минимум год, поскольку соответствующие нормы международного права должны быть выдержаны. Поэтому сказать, что можно будет получить компенсации завтра, к сожалению, как бы мне этого ни хотелось, мы не можем, но мы над этим работаем, чтобы это заработало, чтобы люди наконец имели куда обратиться для получения компенсации за ущерб", — рассказала заместитель министра.
В украинском правительстве надеются заполнить фонд средствами российских активов, которые заморозили страны Запада.
Ожидается, что Международный компенсационный механизм будет создан в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН, принятой 14 ноября 2022 года. В мае прошлого года во исполнение резолюции было объявлено о создании международного реестра убытков.
Согласно замыслу, международный компенсационный механизм будет предусматривать три составляющих:
- Реестр убытков;
- Компенсационную комиссию;
- Фонд выплаты компенсаций.
Что еще стоит знать
Напомним, как отмечается в отчете аналитической команды Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на январь 2024 года общая сумма прямого ущерба, причиненного инфраструктуре Украины за два года войны, приближается к $155 миллиардам. Эта оценка включает также ущерб, нанесенный разрушением Каховской гидроэлектростанции в июне 2023 года.
Также мы писали, что пожилые украинцы, пострадавшие в результате военных действий, могут получить от Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций дополнительную денежную помощь. В частности, в марте выплаты будут назначены гражданам девяти областей.
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