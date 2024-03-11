Допомога від ООН — які умови та хто може отримати у березні

Гривневі купюри у руках. Фото: РБК-Україна

Українці похилого віку, які постраждали внаслідок воєнних дій, можуть отримати від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) додаткову грошову допомогу. Зокрема, у березні виплати призначать громадянам дев'яти областей.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів.

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Виплати від ООН для пенсіонерів

За програмою, додаткова грошова допомога від ООН передбачена для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.

Виплату допомоги здійснюють без звернення особи до представників ООН або до органів Пенсійного фонду. Список одержувачів виплат складають на основі інформації, що міститься в базах даних ПФУ.

Отримати додаткову грошову допомогу можуть пенсіонери, які відповідають наступним умовам:

мають пенсію в розмірі меншому за 3,25 тис. грн;

проживають на небезпечних територіях (активних чи можливих бойових дій);

не отримували з 1 березня минулого року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій чи допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Розмір доплати становитиме різницю між пенсією громадянина та сумою у 3,25 тис. грн.

Відповідні виплати передбачені для пенсіонерів, які проживають у таких областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Луганській;

Миколаївській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській.

Допомога від ООН до 10,8 тис. грн

Також Агенція ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжила збір даних для надання фінансової допомоги, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Зокрема, цього місяця виплати доступні для жителів Полтавської області.

Вразливі верстви населення отримуватимуть по 3,6 тис. грн для кожного члена домогосподарства три місяці.

При цьому потрібно відповідати критеріям вразливості, а також мати місячний дохід менший за 5,4 тис. грн на одного члена родини. Мобільна бригада прийматиме заявки 21.03.2024 року. Про те, де в інших областях можна пройти реєстрацію на допомогу від ООН, можна дізнатись за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, представники органів місцевого самоврядування, неприбуткових громадських організацій і консорціумів можуть взяти участь у новому грантовому конкурсі. Він спрямований на фінансування проєктів із впровадження енергоефективних рішень.

Також ми писали, що у низці регіонів країни діють програми підтримки населення з надання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг з місцевих бюджетів. Відомо, де можна розраховувати на 6 тис. грн допомоги.