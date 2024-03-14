Компенсації за Механізмом ООН — коли виплатять гроші українцям

Зруйнований будинок під Києвом. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни мають право отримати компенсації за Механізмом ООН за шкоду від завданої Росією агресії. Для цього потрібно буде зареєструватися.

Про те, коли і як українці отримають кошти, повідомила заступниця голови Міністерства юстиції Ірина Мудра, передає Голос Америки.

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Як зазначила представниця відомства, потрібен щонайменше один рік для того, щоб почав працювати міжнародний механізм, створений у Гаазі для відповідних компенсацій.

При цьому зареєструвати у фонді заявки громадяни зможуть з квітня 2024 року. Зокрема, рада реєстру вже затвердила категорії постраждалих, а також категорії шкоди. Вони мають бути сертифіковані конференцією сторін наступного місяця.

Після цього створять компенсаційну комісію міжнародною багатосторонньою угодою. Її мають обговорити, підписати, укласти та ратифікувати.

Далі створять органи управління та шукатимуть джерела фінансового покриття.

"Тобто це щонайменше рік, оскільки відповідні норми міжнародного права мають бути витримані. Тому сказати, що можна буде отримати компенсації завтра, на жаль, як би мені цього не хотілося, ми не можемо, але ми над цим працюємо, щоб це запрацювало, щоб люди зрештою мали куди звернутися для отримання компенсації за шкоду", — розповіла заступниця міністра.

В українському уряді сподіваються заповнити фонд коштом російських активів, які заморозили країни Заходу.

Очікується, що Міжнародний компенсаційний механізм створять відповідно до резолюції Генасамблеї ООН, ухваленої 14 листопада 2022 року. У травні минулого року на виконання резолюції було оголошено про створення міжнародного реєстру збитків.

Відповідно до задуму, міжнародний компенсаційний механізм передбачатиме три складові:

Реєстр збитків;

Компенсаційну комісію;

Фонд для виплати компенсацій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, як зазначається у звіті аналітичної команди Київської школи економіки (KSE), станом на січень 2024 року загальна сума прямої шкоди, завданої інфраструктурі України за два роки війни, наближається до $155 мільярдів. Ця оцінка включає також збитки, спричинені руйнуванням Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року.

Також ми писали, що українці похилого віку, які постраждали внаслідок воєнних дій, можуть отримати від Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй додаткову грошову допомогу. Зокрема, у березні виплати призначать громадянам дев'яти областей.