Нафтогаз объяснил, кто имеет право не платить за газ

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Kyivgaz

В Украине некоторые граждане продолжают получать начисления за природный газ, даже если не проживают в доме. Известно, что следует делать в таких случаях.

Об этом рассказали в пресс-службе газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

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В Нафтогазе объяснили, что делать потребителям, которые из-за войны вынужденно не проживают в доме или квартире, однако в дальнейшем регулярно получают коммунальные платежки с начислениями.

Дальнейшие начисления происходят по той причине, что газопоставщик не знает, проживает ли кто-нибудь дома или клиенты забывают передать информацию со счетчика.

При этом, согласно нормам действующего законодательства, в случае, если граждане не передают данные по приборам учета газа, происходит начисление объемов по среднемесячному потреблению в предыдущие периоды.

Как избежать начислений за газ

Потребителям, не проживающим в доме, можно избежать начислений за газ. Для этого рекомендуют ежемесячно передавать фактические, неизменные показатели счетчика.

Это можно легко делать онлайн, в частности через следующие сервисы компании:

чат-боты в Viber или Telegram;

через личный кабинет;

по упрощенной процедуре на сайте компании.

Кроме того, можно отправить письменное заявление оператору, где указать факт временного непроживания.

К нему необходимо добавить следующие документы:

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

копию загранпаспорта с отметкой о пересечении госграницы.

Источник: ГК Нафтогаз

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве энергетики утверждают, что не обсуждают повышение тарифа на электрическую энергию. Там в очередной раз подчеркнули, что любые сообщения о возможных расчетах потенциальных новых цен не соответствуют действительности.

Мы также писали о том, что Министерство социальной политики Украины рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.