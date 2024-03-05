Нафтогаз объяснил, кто имеет право не платить за газ

За газ можно не платить — Нафтогаз объяснил, кто имеет право
В Украине некоторые граждане продолжают получать начисления за природный газ, даже если не проживают в доме. Известно, что следует делать в таких случаях.
Об этом рассказали в пресс-службе газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".
Кто имеет законное право не платить за газ
В Нафтогазе объяснили, что делать потребителям, которые из-за войны вынужденно не проживают в доме или квартире, однако в дальнейшем регулярно получают коммунальные платежки с начислениями.
Дальнейшие начисления происходят по той причине, что газопоставщик не знает, проживает ли кто-нибудь дома или клиенты забывают передать информацию со счетчика.
При этом, согласно нормам действующего законодательства, в случае, если граждане не передают данные по приборам учета газа, происходит начисление объемов по среднемесячному потреблению в предыдущие периоды.
Как избежать начислений за газ
Потребителям, не проживающим в доме, можно избежать начислений за газ. Для этого рекомендуют ежемесячно передавать фактические, неизменные показатели счетчика.
Это можно легко делать онлайн, в частности через следующие сервисы компании:
Кроме того, можно отправить письменное заявление оператору, где указать факт временного непроживания.
К нему необходимо добавить следующие документы:
- справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- копию загранпаспорта с отметкой о пересечении госграницы.
Что еще стоит знать
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