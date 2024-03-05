Нафтогаз пояснив, хто має право не платити за газ

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz

В Україні деякі громадяни продовжують отримувати нарахування за природний газ, навіть якщо не проживають в оселі. Відомо, що потрібно робити у таких випадках.

Про це розповіли у пресслужбі газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

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У Нафтогазі пояснили, що робити споживачам, які через війну вимушено не проживають у будинку чи квартирі, однак надалі регулярно одержують комунальні платіжки з нарахуваннями.

Подальші нарахування відбуваються з тієї причини, що газопостачальник не знає, чи проживає хтось у будинку, чи клієнти забувають передати інформацію з лічильника.

При цьому, згідно з нормами чинного законодавства, у разі, якщо громадяни не передають дані з приладів обліку газу, то відбувається нарахування обсягів за середньомісячним споживанням у попередні періоди.

Як уникнути нарахувань за газ

Споживачам, які не проживають в оселі, можна уникнути нарахувань за газ. Для цього рекомендують передавати щомісяця фактичні, незмінні показники лічильника. Це можна легко робити онлайн, зокрема через такі сервіси компанії:

чат-боти у Viber або Telegram;

через особистий кабінет;

за спрощеною процедурою на сайті компанії.

Крім того, можна відправити письмову заяву оператору, де вказати про факт тимчасового непроживання.

До нього необхідно додати такі документи:

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

копію закордонного паспорта з позначкою про перетин держкордону.

Джерело: ГК Нафтогаз

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