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За газ можна не платити — Нафтогаз пояснив, хто має право

5 березня 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нафтогаз пояснив, хто має право не платити за газ
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні деякі громадяни продовжують отримувати нарахування за природний газ, навіть якщо не проживають в оселі. Відомо, що потрібно робити у таких випадках.

Про це розповіли у пресслужбі газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

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Хто має законне право не платити за газ

У Нафтогазі пояснили, що робити споживачам, які через війну вимушено не проживають у будинку чи квартирі, однак надалі регулярно одержують комунальні платіжки з нарахуваннями.

Подальші нарахування відбуваються з тієї причини, що газопостачальник не знає, чи проживає хтось у будинку, чи клієнти забувають передати інформацію з лічильника.

При цьому, згідно з нормами чинного законодавства, у разі, якщо громадяни не передають дані з приладів обліку газу, то відбувається нарахування обсягів за середньомісячним споживанням у попередні періоди.

Як уникнути нарахувань за газ

Споживачам, які не проживають в оселі, можна уникнути нарахувань за газ. Для цього рекомендують передавати щомісяця фактичні, незмінні показники лічильника. Це можна легко робити онлайн, зокрема через такі сервіси компанії:

Крім того, можна відправити письмову заяву оператору, де вказати про факт тимчасового непроживання.

До нього необхідно додати такі документи:

  • довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • копію закордонного паспорта з позначкою про перетин держкордону.

 

Нафтогаз
Джерело: ГК Нафтогаз

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики стверджують, що не обговорюють підвищення тарифу на електричну енергію. Там вкотре наголосили, що будь-які повідомлення про можливі розрахунки потенційних нових цін не відповідають дійсності.

Ми також писали про те, що Міністерство соціальної політики України розглядає можливість внесення змін до порядку призначення житлових субсидій. Одна з пропозицій стосується осіб, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг.

комунальні послуги
Нафтогаз
ЖКГ
газопостачання
газ
рахунки

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