Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансист arrow Жилищные субсидии — как получить помощь при наличии долгов arrow

Жилищные субсидии — как получить помощь при наличии долгов

12 марта 2024 07:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги за коммунальные услуги — два способа получить жилищные субсидии
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Гражданам, доходы которых недостаточны для оплаты жилищно-коммунальных услуг, государство оказывает денежную помощь. При этом жилищную субсидию можно получить при определенных условиях даже при наличии долгов.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

Читайте также:

Как получить субсидию, если есть долги

Согласно законодательству, получателям субсидии отказывают в помощи, если задолженность за жилищно-коммунальные услуги превышает 680 гривен и не выплачивалась более 90 дней.

"Жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена от предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг информация о наличии у лица просроченной более чем на 3 месяца задолженности по уплате за жилищно-коммунальные услуги, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн)", — говорится в сообщении

Однако в таком случае жилищную субсидию могут назначить тоже. Предусмотрены два выхода из сложившейся ситуации.

Во-первых, гражданин может заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиком коммунальной услуги. Копию соответствующего соглашения следует добавить к заявлению на получение жилищной субсидии.

Во-вторых, в случае отказа в назначении пособия из-за долга по оплате коммунальных услуг можно написать новое заявление, указав перечень только тех услуг, по которым нет задолженности.

То есть, если у домохозяйства накопилась задолженность за водоснабжение, можно получить субсидию на отопление. В таком случае в списке услуг в заявлении на получение пособия не нужно указывать коммунальную услугу, по которой есть долги.

Реструктуризация долга за коммуналку

Для реструктуризации долга следует заключить с предприятиями — поставщиками коммунальных услуг договоры о реструктуризации. Речь идет о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированного долга и своевременной оплате текущих платежей за коммунальные услуги.

К примеру, чтобы оформить реструктуризацию долга за электроэнергию, нужно обратиться в свой центр обслуживания, предоставив пакет документов. А именно:

  • нужно написать заявление;
  • к заявлению добавить документы (копия паспорта и идентификационного кода);
  • предоставить справку о доходах;
  • справку о составе семьи;
  • документы, где подтверждается временная неплатежеспособность;
  • уплата суммы первого взноса, определяемая поставщиками;
  • согласовать график погашения долга, его могут распределить на несколько ежемесячных платежей;
  • заключить соглашение о реструктуризации;
  • соблюдать график выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики показали, как через год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

Также мы писали, что украинцев, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предупредили о необходимости расчета, иначе будет грозить прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Эксперты рассказали, как и где можно узнать, есть ли долг по оплате коммуналки.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
электроэнергия
финансовая помощь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться