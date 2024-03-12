Долги за коммунальные услуги — два способа получить жилищные субсидии

Жилищные субсидии — как получить помощь при наличии долгов
Гражданам, доходы которых недостаточны для оплаты жилищно-коммунальных услуг, государство оказывает денежную помощь. При этом жилищную субсидию можно получить при определенных условиях даже при наличии долгов.
Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.
Как получить субсидию, если есть долги
Согласно законодательству, получателям субсидии отказывают в помощи, если задолженность за жилищно-коммунальные услуги превышает 680 гривен и не выплачивалась более 90 дней.
"Жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена от предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг информация о наличии у лица просроченной более чем на 3 месяца задолженности по уплате за жилищно-коммунальные услуги, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн)", — говорится в сообщении
Однако в таком случае жилищную субсидию могут назначить тоже. Предусмотрены два выхода из сложившейся ситуации.
Во-первых, гражданин может заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиком коммунальной услуги. Копию соответствующего соглашения следует добавить к заявлению на получение жилищной субсидии.
Во-вторых, в случае отказа в назначении пособия из-за долга по оплате коммунальных услуг можно написать новое заявление, указав перечень только тех услуг, по которым нет задолженности.
То есть, если у домохозяйства накопилась задолженность за водоснабжение, можно получить субсидию на отопление. В таком случае в списке услуг в заявлении на получение пособия не нужно указывать коммунальную услугу, по которой есть долги.
Реструктуризация долга за коммуналку
Для реструктуризации долга следует заключить с предприятиями — поставщиками коммунальных услуг договоры о реструктуризации. Речь идет о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированного долга и своевременной оплате текущих платежей за коммунальные услуги.
К примеру, чтобы оформить реструктуризацию долга за электроэнергию, нужно обратиться в свой центр обслуживания, предоставив пакет документов. А именно:
- нужно написать заявление;
- к заявлению добавить документы (копия паспорта и идентификационного кода);
- предоставить справку о доходах;
- справку о составе семьи;
- документы, где подтверждается временная неплатежеспособность;
- уплата суммы первого взноса, определяемая поставщиками;
- согласовать график погашения долга, его могут распределить на несколько ежемесячных платежей;
- заключить соглашение о реструктуризации;
- соблюдать график выплат.
Что еще стоит знать
Напомним, в Государственной службе статистики показали, как через год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.
Также мы писали, что украинцев, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предупредили о необходимости расчета, иначе будет грозить прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Эксперты рассказали, как и где можно узнать, есть ли долг по оплате коммуналки.
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