Долги за коммунальные услуги — два способа получить жилищные субсидии

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гражданам, доходы которых недостаточны для оплаты жилищно-коммунальных услуг, государство оказывает денежную помощь. При этом жилищную субсидию можно получить при определенных условиях даже при наличии долгов.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики.

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Как получить субсидию, если есть долги

Согласно законодательству, получателям субсидии отказывают в помощи, если задолженность за жилищно-коммунальные услуги превышает 680 гривен и не выплачивалась более 90 дней.

"Жилищная субсидия не назначается, если Пенсионным фондом получена от предоставлятелей жилищно-коммунальных услуг информация о наличии у лица просроченной более чем на 3 месяца задолженности по уплате за жилищно-коммунальные услуги, которая превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн)", — говорится в сообщении

Однако в таком случае жилищную субсидию могут назначить тоже. Предусмотрены два выхода из сложившейся ситуации.

Во-первых, гражданин может заключить договор о реструктуризации задолженности с поставщиком коммунальной услуги. Копию соответствующего соглашения следует добавить к заявлению на получение жилищной субсидии.

Во-вторых, в случае отказа в назначении пособия из-за долга по оплате коммунальных услуг можно написать новое заявление, указав перечень только тех услуг, по которым нет задолженности.

То есть, если у домохозяйства накопилась задолженность за водоснабжение, можно получить субсидию на отопление. В таком случае в списке услуг в заявлении на получение пособия не нужно указывать коммунальную услугу, по которой есть долги.

Реструктуризация долга за коммуналку

Для реструктуризации долга следует заключить с предприятиями — поставщиками коммунальных услуг договоры о реструктуризации. Речь идет о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированного долга и своевременной оплате текущих платежей за коммунальные услуги.

К примеру, чтобы оформить реструктуризацию долга за электроэнергию, нужно обратиться в свой центр обслуживания, предоставив пакет документов. А именно:

нужно написать заявление;

к заявлению добавить документы (копия паспорта и идентификационного кода);

предоставить справку о доходах;

справку о составе семьи;

документы, где подтверждается временная неплатежеспособность;

уплата суммы первого взноса, определяемая поставщиками;

согласовать график погашения долга, его могут распределить на несколько ежемесячных платежей;

заключить соглашение о реструктуризации;

соблюдать график выплат.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики показали, как через год изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг для бытовых потребителей. В целом с февраля 2023-го по февраль 2024 года тарифы повысились на 12,7%.

Также мы писали, что украинцев, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предупредили о необходимости расчета, иначе будет грозить прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Эксперты рассказали, как и где можно узнать, есть ли долг по оплате коммуналки.