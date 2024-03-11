Комуналка в Україні подорожчала — як змінились ціни

Ціни на комуналку зросли — яких послуг торкнулось підвищення
У Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%.
Про це йдеться у повідомленні Держстату.
Як змінилась вартість послуг ЖКГ
Як зазначають у відомстві, електроенергія подорожчала найбільше — на 69,7%, а водопостачання навпаки — подешевшало на 0,8%.
Причиною такого зростання ціни на електроенергію є підвищення тарифу ще влітку 2023 року. Тоді тариф незалежно від обсягу споживання зріс до 2,64 грн за 1 кВт-год. До цього були такі градації:
- за споживання електрики до 150 кВт-год — 1,44 грн;
- при більшому використанні обсягу — 1,68 грн/кВт-год.
Як повідомили у Держстаті, окрім електроенергії, також здорожчали:
- послуга з прибирання сміття — на 4,5%;
- послуга з управління багатоквартирними будинками — 4,2%;
- послуга з утримання та ремонт житла — 3%.
Вартість деяких послуг не змінилася, адже на них встановлений мораторій. Йдеться про:
- природний газ;
- гарячу воду;
- опалення.
Проте на дві послуги ціни впали за рік. А саме:
- водопостачання — на 0,8%;
- водовідвід — на 0,5%.
Скільки треба платити за електрику та газ у березні
У березні на електрику в Україні діятиме колишній тариф — 2,64 грн за кіловат-годину. Також такий тариф діятиме і в квітні. У цьому запевнили у Міністерстві енергетики. Там спростували поширену інформацію про можливе підвищення ціни до 6 грн за кіловат-годину. Стверджують, що тариф не змінюватимуть до кінця холодного сезону.
Також незмінною залишиться вартість газу — 7,96 за 1 куб. м. від Нафтогазу. Там заявляють про необхідність поступового перегляду цін у бік підвищення після опалювального сезону.
Що ще треба знати
Нагадаємо, збитки водоканалів досягли 8 млрд грн, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.
Ми також повідомляли, що українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".
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