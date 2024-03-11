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Ціни на комуналку зросли — яких послуг торкнулось підвищення

11 березня 2024 23:30
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Комуналка в Україні подорожчала — як змінились ціни
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%.

Про це йдеться у повідомленні Держстату.

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Як змінилась вартість послуг ЖКГ

Як зазначають у відомстві, електроенергія подорожчала найбільше — на 69,7%, а водопостачання навпаки — подешевшало на 0,8%.

Причиною такого зростання ціни на електроенергію є підвищення тарифу ще влітку 2023 року. Тоді тариф незалежно від обсягу споживання зріс до 2,64 грн за 1 кВт-год. До цього були такі градації:

  • за споживання електрики до 150 кВт-год — 1,44 грн;
  • при більшому використанні обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Як повідомили у Держстаті, окрім електроенергії, також здорожчали:

  • послуга з прибирання сміття — на 4,5%;
  • послуга з управління багатоквартирними будинками — 4,2%;
  • послуга з утримання та ремонт житла — 3%.

Вартість деяких послуг не змінилася, адже на них встановлений мораторій. Йдеться про:

  • природний газ;
  • гарячу воду;
  • опалення.

Проте на дві послуги ціни впали за рік. А саме:

  • водопостачання — на 0,8%;
  • водовідвід — на 0,5%.

 

жкп
Джерело: Держстат

Скільки треба платити за електрику та газ у березні

У березні на електрику в Україні діятиме колишній тариф — 2,64 грн за кіловат-годину. Також такий тариф діятиме і в квітні. У цьому запевнили у Міністерстві енергетики. Там спростували поширену інформацію про можливе підвищення ціни до 6 грн за кіловат-годину. Стверджують, що тариф не змінюватимуть до кінця холодного сезону.

Також незмінною залишиться вартість газу — 7,96 за 1 куб. м. від  Нафтогазу. Там заявляють про необхідність поступового перегляду цін у бік підвищення після опалювального сезону.

Що ще треба знати

Нагадаємо, збитки водоканалів досягли 8 млрд грн, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.

Ми також повідомляли, що українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".

тарифи
комунальні послуги
Держстат
ЖКГ
електроенергія
газ
ціни

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