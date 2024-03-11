Комуналка в Україні подорожчала — як змінились ціни

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній службі статистики показали, як за рік змінилась вартість житлово-комунальних послуг для побутових споживачів. Загалом з лютого 2023-го по лютий 2024 року — тарифи підвищились на 12,7%.

Про це йдеться у повідомленні Держстату.

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Як зазначають у відомстві, електроенергія подорожчала найбільше — на 69,7%, а водопостачання навпаки — подешевшало на 0,8%.

Причиною такого зростання ціни на електроенергію є підвищення тарифу ще влітку 2023 року. Тоді тариф незалежно від обсягу споживання зріс до 2,64 грн за 1 кВт-год. До цього були такі градації:

за споживання електрики до 150 кВт-год — 1,44 грн;

при більшому використанні обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Як повідомили у Держстаті, окрім електроенергії, також здорожчали:

послуга з прибирання сміття — на 4,5%;

послуга з управління багатоквартирними будинками — 4,2%;

послуга з утримання та ремонт житла — 3%.

Вартість деяких послуг не змінилася, адже на них встановлений мораторій. Йдеться про:

природний газ;

гарячу воду;

опалення.

Проте на дві послуги ціни впали за рік. А саме:

водопостачання — на 0,8%;

водовідвід — на 0,5%.

Джерело: Держстат

Скільки треба платити за електрику та газ у березні

У березні на електрику в Україні діятиме колишній тариф — 2,64 грн за кіловат-годину. Також такий тариф діятиме і в квітні. У цьому запевнили у Міністерстві енергетики. Там спростували поширену інформацію про можливе підвищення ціни до 6 грн за кіловат-годину. Стверджують, що тариф не змінюватимуть до кінця холодного сезону.

Також незмінною залишиться вартість газу — 7,96 за 1 куб. м. від Нафтогазу. Там заявляють про необхідність поступового перегляду цін у бік підвищення після опалювального сезону.

Що ще треба знати

Нагадаємо, збитки водоканалів досягли 8 млрд грн, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.

Ми також повідомляли, що українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".