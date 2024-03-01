Встреча министров G20 в Бразилии завершилась без итогового заявления

Встреча глав минфинов и ЦБ стран G20 в Сан-Паулу, Бразилия. Фото: infobae.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Министрам финансов и руководителям центральных банков 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран не удалось достичь согласия относительно совместного итогового заявления на встрече в Сан-Паулу. Вместо этого председательствующая в G20 Бразилия опубликовала собственное резюме встречи.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как сообщил министр финансов Бразилии Фернанду Аддад, согласия в определении итогового заявления не удалось достичь из-за разногласий по поводу его геополитической составляющей.

"Обсуждая перспективы глобальной экономики, министры обменялись мнениями о текущих войнах, конфликтах и гуманитарных кризисах, выделив Украину и Газу. Бразильское председательство в G20 отметило, что финансовый трек — не лучший форум для решения геополитических вопросов, и предложил продолжить обсуждать эти вопросы на соответствующих встречах", — говорится в сноске к основному тексту резюме.

Кто поддержал Украину на G20

В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что не поддержит совместное заявление по итогам встречи 28-29 февраля, если в нем не будет отражена геополитическая обстановка, включая войну в Украине, террористические акты ХАМАСа и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"Мы против того, чтобы избегать этих вопросов. Даже если мы являемся главами центробанков и министрами финансов, мы представляем ценности наших стран и должны защищать международный порядок, основанный на правилах", — сказал Линднер журналистам.

Напомним, в Бразилии не захотели заправить самолет Лаврова, прилетевший в страну на саммит министров G20. Заправщик объяснил это тем, что опасается санкций.

Также мы писали, что Байден требует G7 разобраться с российскими активами и отправить деньги Украине. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доход от блокированных российских активов следует направить на закупку военной техники для Украины.