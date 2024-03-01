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Встреча министров G20 прошла без совместного заявления — спорили из-за войны в Украине

1 марта 2024 12:36
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Встреча министров G20 в Бразилии завершилась без итогового заявления
Встреча глав минфинов и ЦБ стран G20 в Сан-Паулу, Бразилия. Фото: infobae.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Министрам финансов и руководителям центральных банков 20 ведущих индустриальных и развивающихся стран не удалось достичь согласия относительно совместного итогового заявления на встрече в Сан-Паулу. Вместо этого председательствующая в G20 Бразилия опубликовала собственное резюме встречи.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как сообщил министр финансов Бразилии Фернанду Аддад, согласия в определении итогового заявления не удалось достичь из-за разногласий по поводу его геополитической составляющей.

"Обсуждая перспективы глобальной экономики, министры обменялись мнениями о текущих войнах, конфликтах и гуманитарных кризисах, выделив Украину и Газу. Бразильское председательство в G20 отметило, что финансовый трек — не лучший форум для решения геополитических вопросов, и предложил продолжить обсуждать эти вопросы на соответствующих встречах", — говорится в сноске к основному тексту резюме.

Кто поддержал Украину на G20

В то же время министр финансов Германии Кристиан Линднер подчеркнул, что не поддержит совместное заявление по итогам встречи 28-29 февраля, если в нем не будет отражена геополитическая обстановка, включая войну в Украине, террористические акты ХАМАСа и гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

"Мы против того, чтобы избегать этих вопросов. Даже если мы являемся главами центробанков и министрами финансов, мы представляем ценности наших стран и должны защищать международный порядок, основанный на правилах", — сказал Линднер журналистам.

Напомним, в Бразилии не захотели заправить самолет Лаврова, прилетевший в страну на саммит министров G20. Заправщик объяснил это тем, что опасается санкций.

Также мы писали, что Байден требует G7 разобраться с российскими активами и отправить деньги Украине. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доход от блокированных российских активов следует направить на закупку военной техники для Украины.

Бразилия
Украина
G20
саммит
война в Украине

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