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Зустріч міністрів G20 пройшла без спільної заяви — сперечались через війну в Україні

1 березня 2024 12:36
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Зустріч міністрів G20 в Бразилії завершилася без підсумкової заяви
Зустріч голів мінфінів та ЦБ країн G20 у Сан-Паулу, Бразилія. Фото: infobae.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Міністрам фінансів та керівникам центральних банків 20 провідних індустріальних та країн, що розвиваються, не вдалося досягти згоди щодо спільної підсумкової заяви на зустрічі в Сан-Паулу. Натомість Бразилія, яка головує в G20, опублікувала власне резюме зустрічі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Як повідомив міністр фінансів Бразилії Фернанду Аддад, згоди у визначенні підсумкової заяви не вдалося досягти через розбіжності щодо його геополітичної складової.

"Обговорюючи перспективи глобальної економіки, міністри обмінялися думкою про поточні війни, конфлікти та гуманітарні кризи, виділивши Україну та Газу. Бразильське головування в G20 відзначило, що фінансовий трек — не найкращий форум для розв'язання геополітичних питань і запропонувало продовжити обговорювати ці питання на відповідних та зустрічах", — йдеться у виносці до основного тексту резюме.

Хто підтримав Україну на G20

Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер наголосив, що не підтримає спільну заяву за підсумками зустрічі 28-29 лютого, якщо в ній не буде відображено геополітичної обстановки, включаючи війну в Україні, терористичні акти ХАМАСу та гуманітарну ситуацію в секторі Газа.

"Ми проти того, щоб уникати цих питань. Навіть якщо ми є головами центробанків та міністрами фінансів, ми представляємо цінності наших країн і маємо захищати міжнародний порядок, заснований на правилах", — сказав Лінднер журналістам.

Нагадаємо, у Бразилії не схотіли заправити літак Лаврова, який прилетів до країни на саміт міністрів G20. Заправник пояснив це тим, що побоюється санкцій.

Також ми писали, що Байден вимагає від G7 розібратись з російськими активами та відправити гроші Україні. Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що дохід від блокованих російських активів слід спрямувати на закупівлю військової техніки для України. 

Бразилія
Україна
G20
саміт
війна в Україні

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