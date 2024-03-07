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Беженцы в Италии могут получить 900 евро помощи — условия

7 марта 2024 08:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Беженцы в Италии — как получить денежный бонус в 900 евро
Граждане в Италии. Фото: visitukraine.today
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Власти Италии в 2024 году продлили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.

Об этом сообщает Visit Ukraine.

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Италия занимает пятое место среди стран Европейского Союза (ЕС) по количеству принятых беженцев из Украины. Там статус временной защиты имеют более 180 тысяч украинцев. Как и в других государствах Европы, правительство этой страны обеспечило искателей убежища всеми базовыми вещами. Речь идет о предоставлении:

  • жилья для проживания украинских беженцев;
  • медицинское обслуживание;
  • работы для мигрантов;
  • доступ к обучению;
  • финансовой поддержки

Как получить денежный бонус в Италии в 2024 году

В этом году продолжили бонусную программу для украинцев, в рамках которой оказывают денежную помощь в 900 евро. Финансовую поддержку оказывают оформившим статус временной защиты.

Денежный бонус будут предоставляться в период с 1 января по 31 декабря текущего года. Выплату начислят на следующий месяц после подачи заявки.

Предусматривается три транша по 300 евро в месяц на одного взрослого в три месяца.

Подавать заявки на выплату бонуса следует, обратившись в муниципальный совет города, предоставив следующие документы:

  • заявление на получение бонуса;
  • копию вида на временную защиту;
  • копию паспорта;
  • копию итальянского налогового кода (Codice Fiscale);
  • свидетельство о рождении детей.

Заявки можно подавать как лично, так и по почте или на электронную почту муниципалитета.

Подробная информация о процедуре оформления бонуса для украинцев в Италии размещена на сайтах муниципалитетов страны.

Больше о помощи беженцам

Напомним, находящиеся в Польше украинские граждане с инвалидностью могут получить материальную помощь до 4 тыс. злотых. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.

Также сообщалось, что правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.

Италия
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