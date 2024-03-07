Беженцы в Италии — как получить денежный бонус в 900 евро

Беженцы в Италии могут получить 900 евро помощи — условия
Власти Италии в 2024 году продлили бонусную программу для украинских беженцев. В ее рамках при определенных условиях можно гарантированно получить 900 евро.
Об этом сообщает Visit Ukraine.
Поддержка беженцев правительством Италии
Италия занимает пятое место среди стран Европейского Союза (ЕС) по количеству принятых беженцев из Украины. Там статус временной защиты имеют более 180 тысяч украинцев. Как и в других государствах Европы, правительство этой страны обеспечило искателей убежища всеми базовыми вещами. Речь идет о предоставлении:
- жилья для проживания украинских беженцев;
- медицинское обслуживание;
- работы для мигрантов;
- доступ к обучению;
- финансовой поддержки
Как получить денежный бонус в Италии в 2024 году
В этом году продолжили бонусную программу для украинцев, в рамках которой оказывают денежную помощь в 900 евро. Финансовую поддержку оказывают оформившим статус временной защиты.
Денежный бонус будут предоставляться в период с 1 января по 31 декабря текущего года. Выплату начислят на следующий месяц после подачи заявки.
Предусматривается три транша по 300 евро в месяц на одного взрослого в три месяца.
Подавать заявки на выплату бонуса следует, обратившись в муниципальный совет города, предоставив следующие документы:
- заявление на получение бонуса;
- копию вида на временную защиту;
- копию паспорта;
- копию итальянского налогового кода (Codice Fiscale);
- свидетельство о рождении детей.
Заявки можно подавать как лично, так и по почте или на электронную почту муниципалитета.
Подробная информация о процедуре оформления бонуса для украинцев в Италии размещена на сайтах муниципалитетов страны.
Больше о помощи беженцам
Напомним, находящиеся в Польше украинские граждане с инвалидностью могут получить материальную помощь до 4 тыс. злотых. Для этого нужно соответствовать некоторым требованиям.
Также сообщалось, что правительство Нидерландов выступило за отмену части льгот для украинских беженцев. Депутаты страны считают, что украинцы с доходами должны платить за жилье.
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