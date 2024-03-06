Біженці у Польщі можуть отримати до 38 тисяч грн допомоги — хто має право

Грошові купюри. Фото: Ukrayina.pl

Українські громадяни з інвалідністю, які перебувають у Польщі, можуть отримати матеріальну допомогу до 4 тис. злотих. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Про це повідомили в Управлінні соцстрахування у Польщі.

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Фінансова допомога у 4 тис. злотих

Як зазначається, громадяни, які мають інвалідність, зареєструвалися та проживають у Польщі, можуть оформити виплати. Суми будуть індивідуальні та можуть коливатися від 600 (близько 6 тис. гривень) до 4 тис. злотих (понад 38 тис. гривень).

На матеріальну допомогу мають право:

громадяни, які офіційно живуть у Польщі;

особи з громадянством країн Євросоюзу або законно зареєстровані у Польщі, які мають дозвіл на офіційне працевлаштування;

громадяни, у яких є результати оцінки їхньої інвалідності (висновки WZON), які дозволяють визначати рівень потреби у допомозі за балами.

Для надання допомоги потрібно мати більш ніж 70 балів. Залежно від ступеня потреби у підтримці є такі види фіндопомоги:

87 — 100 балів — допомогу надаватимуть у 2024 році;

78 — 86 балів — допомогу надаватимуть у 2025 році;

70 — 77 балів — допомогу надаватимуть у 2026 році.

Починаючи з цього року, громадяни з інвалідністю, які мають мінімальне число балів (70), також можуть розраховувати на допомогу. Залежно від кількості набраних балів — змінюватиметься сума. Вона може становити як 40%, так і 220%. Фіндопомогу надають незалежно від доходу, який отримується за інвалідністю.

Як отримати допомогу українцям

Для того, щоб отримати виплати, особи з інвалідністю мають звернутися до Комісії з оцінки інвалідності, надавши медичне свідоцтво про інвалідність, а також листок непрацездатності для громадян, які мають обмежені можливості. Висновок WZON видають на більш ніж сім років.

Далі потрібно буде подати заявку в Управління соцстрахування в Польщі в е-вигляді у такі способи:

через сервіси електронного банкінгу;

через платформу електронних послуг Управління соцстрахування у Польщі;

через адвоката, який допоможе із заявкою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд Польщі планує змінити правила для українських біженців у вигляді скорочення пільг. Відомо, на яку зараз допомогу можуть розраховувати українці та що хочуть змінити.

Також ми писали, що уряд Нідерландів виступив за скасування частини пільг для українських біженців. Депутати країни вважають, що українці з доходами мають платити за житло.