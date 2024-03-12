Заборгованість за ЖКП — як уникнути відключення послуг

Прилад обліку електроенергії. Фото: m.elektro

В Україні цьогоріч повернули право постачальників відключати електричну енергію за заборгованість, призупинене на початку повномасштабного вторгнення РФ. Відомо, як уникнути відключення комунальних послуг у разі наявності боргів.

Про це розповіла експерт у галузі житлово-комунального господарства Христина Ненно під час загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Ситуація із боржниками в Україні

Як відомо, уряд на початку поточного року дозволив енергопостачальникам позбавляти споживачів, які мають заборгованість, доступу до електромереж. Проте відповідна норма поширюється виключно на жителів регіонів, де не ведуться бойові дії, та які не перебувають під окупацією Росії.

При цьому, за словами експерта, спостерігається цікава тенденція — ті, хто живе у прифронтовій зоні сплачують ретельніше за послуги ЖКГ, аніж ті, хто проживає на заході країни. Зокрема, за електроенергію.

Що робити українцям, щоб не позбавили послуги

Фахівець зауважила, що також є частина споживачів, які з об'єктивних причин не мають змоги платити за житлово-комунальні послуги. У таких випадках є вихід.

"Я хочу тут заспокоїти населення: ті, у кого немає об'єктивної можливості сплачувати за спожиті послуги і вони турбуються, що під час опалювального сезону їм відріжуть електрику або газ... Не треба чекати, доки відріжуть постачання", — повідомила вона.

Вже зараз необхідно звертатися до надавачів відповідних послуг з такою проблемою. Українським законодавством передбачена можливість реструктуризації боргу.

"Як правило, надавачі послуг йдуть назустріч в таких питаннях", — стверджує експерт.

Так, надавачі житлово-комунальних послуг індивідуально оцінюють кожну ситуацію, а також перевіряють реальні доходи родини. Якщо людина не має права на субсидію, то надавачі послуг можуть оформити договір реструктуризації на рік, два чи три.

Якщо послугу все ж вимкнули, то споживачеві, окрім боргу, доведеться ще сплачувати суму за приєднання до мережі.

Реструктуризація боргу за комуналку

З надавачами комунальних послуг необхідно укласти договори реструктуризації боргу, щоб відбувалося щомісячне рівномірне його погашення.

Для того, щоб оформити реструктуризацію боргу за електрику, необхідно звернутися до свого центру обслуговування, надавши такі документи:

заяву про реструктуризацію;

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

довідку про доходи;

довідку про склад родини;

документи, де підтверджується тимчасова неплатоспроможність;

сплату суми першого внеску, що визначать постачальники.

Далі потрібно:

узгодити графік погашення боргу, його можуть розподілити на кілька щомісячних платежів;

укласти угоду про реструктуризацію;

дотримуватися графіка виплат.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості.

Також українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".