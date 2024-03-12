Задолженность по ЖКУ — как избежать отключения услуг

Прибор учета электроэнергии. Фото: m.elektro

В Украине вернули право поставщиков отключать электрическую энергию за задолженность, приостановленное в начале полномасштабного вторжения РФ. Известно, как избежать отключения коммунальных услуг при наличии долгов.

Об этом рассказала эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно во время общенационального телемарафона "Єдині новини".

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Ситуация с должниками в Украине

Как известно, правительство в начале текущего года разрешило энергопоставщикам лишать потребителей, имеющих задолженность, доступ к электросетям. Однако соответствующая норма распространяется исключительно на жителей регионов, где не ведутся боевые действия и не находятся под оккупацией России.

При этом, по словам эксперта, наблюдается интересная тенденция — живущие в прифронтовой зоне платят тщательнее за услуги ЖКХ, чем проживающие на западе страны. В частности, за электроэнергию.

Что делать украинцам, чтобы не лишили услуги

Специалист отметила, что также есть часть потребителей, которые по объективным причинам не могут платить за жилищно-коммунальные услуги. В таких случаях есть выход.

"Я хочу здесь успокоить население: те, у кого нет объективной возможности платить за потребленные услуги, и они беспокоятся, что во время отопительного сезона им отрежут электричество или газ... Не надо ждать, пока отрежут поставки", — сообщила она.

Уже сейчас необходимо обращаться к соответствующим поставщикам с такой проблемой. Украинским законодательством предусмотрена возможность реструктуризации долга.

"Как правило, поставщики услуг идут навстречу в таких вопросах", — утверждает эксперт.

Так, поставщики жилищно-коммунальных услуг индивидуально оценивают каждую ситуацию, а также проверяют реальные доходы семьи. Если человек не имеет права на субсидию, то поставщики услуг могут оформить договор реструктуризации на год, два или три.

Если услугу все же отключили, потребителю, кроме долга, придется еще платить сумму за присоединение к сети.

Реструктуризация долга за коммуналку

С поставщиками коммунальных услуг необходимо заключить договоры о реструктуризации долга, чтобы происходило ежемесячное равномерное его погашение.

Для того чтобы оформить реструктуризацию долга за электричество, необходимо обратиться в свой центр обслуживания, предоставив следующие документы:

заявление о реструктуризации;

копия паспорта и идентификационного кода;

справка о доходах;

справка о составе семьи;

документы, где подтверждается временная неплатежеспособность;

уплата суммы первого взноса, определяемая поставщиками.

Далее следует:

согласовать график погашения долга, его могут распределить на несколько ежемесячных платежей;

заключить соглашение о реструктуризации;

соблюдать график выплат.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине сейчас остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.

Также украинцы с 2024 года начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.