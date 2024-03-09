Як позбутися боргів за комуналку — киянам запропонували рішення

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги має негативні наслідки як для споживача, так і для постачальників послуг. Щоб погасити накопичені борги, у Києві можна укласти договір про реструктуризацію.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на директорку структурного відокремленого підрозділу по роботі зі споживачами "Центру комунального сервісу" Юлію Романченко.

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Як укласти договір реструктуризації боргів за комуналку

Упродовж 2023 року "Центр комунального сервісу", що діє від імені виконавців житлово-комунальних послуг, уклав лише приблизно 800 договорів реструктуризації зі споживачами. Більшість боржників за комунальні послуги не скористалися цією можливістю.

"Для тих споживачів, які з різних причин мають заборгованість і не можуть сплатити всю суму одночасно, щоб убезпечити себе від подальшого накопичення боргів, варто скористатися правом на укладання договору реструктуризації заборгованості. Такий договір має сприятливі умови, враховує індивідуальні аспекти споживачів, а головне — вберігає споживачів від примусових заходів стягнення заборгованості", — повідомила Юлія Романченко.

За її словами, виплачувати заборгованість частинами пропонують КП "Київтеплоенерго", КП "Київкомунсервіс", ПрАТ "АК "Київводоканал", КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду м. Києва".

Вона також зазначила, що умови договорів реструктуризації заборгованості за спожиті послуги визначаються винятково між виконавцем послуги/управителем багатоквартирного будинку та споживачем.

Договір реструктуризації можна укласти у "Центрі комунального сервісу", незалежно від місця проживання. Перелік документів, необхідний для укладення договору реструктуризації, розміщений на сайті Центру за посиланням.

"Наші фахівці обов’язково проводять звірку суми заборгованості зі споживачем, враховують період та причини її виникнення, уточнюють та актуалізують показання лічильників, аналізують попередні платежі. Після врегулювання всіх питань та формування повного пакета документів зі споживачем підписують відповідний договір від імені виконавця послуги", — зауважила Юлія Романченко.

Кияни, які вимушено покинули свої домівки через війну, можуть дистанційно оформити договір реструктуризації заборгованості — за допомогою поштового зв'язку або ж підписавши договір електронним цифровим підписом.

Отримати дистанційно консультацію, звірити суму заборгованості, подати заяву та копії документів можна через:

месенджер у Facebook за посиланням;

Skype чи Telegram за посиланням.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Дніпрі у березні 2024 року комунальники розпочали кампанію з масового відключення водопостачання через заборгованість. Відомо, кого зі споживачів торкнеться першою чергою та яка сума боргу може стати причиною припинення надання цієї послуги.

Ми також писали про те, що в Україні у 2024 році повернули покарання споживачів комунальних послуг за борги. Водночас, через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.